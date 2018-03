TUSK NAKON SASTANKA S PREMIJERKOM MAY: ‘U pregovorima o Brexitu tek slijede prave poteškoće’

Britanska premijerka Theresa may kazala je predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku da je prijedlog sporazuma o Brexitu, koji je Bruxelles objavio u srijedu, neprihvatljiv u dijelu koji se odnosi na Sjevernu Irsku koja bi trebala ostati u carinskoj uniji s EU-om

U pregovorima o Brexitu predstoje “prave političke poteškoće”, rekao je u četvrtak predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk nakon što mu je britanska premijerka Theresa May u kratkim crtama iznijela svoju viziju budućih trgovinskih odnosa koju će javnosti predstaviti u petak.

Na ručku u njezinu uredu u Londonu, May mu je kazala da je prijedlog sporazuma o Brexitu, koji je Bruxelles objavio u srijedu, “neprihvatljiv” u dijelu koji se odnosi na Sjevernu Irsku koja bi trebala ostati u carinskoj uniji s EU-om, što bi je moglo ekonomski izolirati od Ujedinjenog Kraljevstva, kazali su Tuskovi savjetnici.

Ambiciozno partnerstvo nakon Brexita

Tusk je oštro branio prijedlog sporazuma, koji bi po EU-u trebao spriječiti povratak ‘tvrde’ granice koja bi mogla potkopati mir u Irskoj. Prije sastanka, kazao je da će pitati May ima li ona bolju ideju kako bi se to moglo postići. Pojedinosti o tome što će May predložiti u petak kada je riječ o “ambicioznom gospodarskom partnerstvu” nakon Brexita nisu poznate. Neki britanski ministri su sugerirali da je moguće postići “neometanu trgovinu” s EU-om i izbjeći potrebu za posebnim rješenjem za Sjevernu Irsku.

Njezin glasnogovornik rekao je da su se njezini ministri složili s njome da će njezin govor u petak biti “pravi korak naprijed u pregovorima”. Tusk je, međutim, odbacio kao “čistu iluziju” neke ideje za koje mnogi očekuju da bi mogle biti dio njezinih prijedloga kako bi se sačuvala dobra regulatorna usklađenost s EU-om u nekim sektorima.

“Smetnje su neizbježna posljedica Brexita”

U četvrtak je oštro odbacio ideju da bi May mogla izbjeći probleme u trgovini ako Britanija iziđe i iz carinske unije i iz jedinstvenog tržišta.

“Smetnje su neizbježna posljedica Brexita. To je prirodno”, rekao je na poslovnoj konferenciji u Bruxellesu.

Nakon Mayinog govora, Tusk će idući tjedan predstaviti europsko pregovaračko stajalište o odnosima nakon Brexita koje bi europski čelnici trebali podržati na summitu 22. i 24. ožujka.

