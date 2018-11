TURSKI ŠEF DIPLOMACIJE: ‘Trump će zažmiriti na ubojstvo Jamala Khashoggija, bez obzira što pokaže istraga’

Turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao je da zapovijed o Khashoggijevu ubojstvu dolazi s najviše razine saudijske vlasti no vjerojatno ne od kralja Salmana, nego od Salmanova nasljednika i de facto vlastodršca princa Mohameda

Komentari Donalda Trumpa o ubojstvu Jamala Khashoggija pokazuju da će američki predsjednik zažmiriti na to bez obzira što pokaže istraga, rekao je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu u petak.

Trump je u utorak obećao ostati “postojan partner” Saudijskoj Arabiji unatoč tome što je rekao da je saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman možda znao o planiranju Khashoggijeva ubojstva prošli mjesec.

‘Komercijalni dogovor s Rijadom stavlja ispred pravde’

Kritizirajući Trumpovo stajalište u kojemu se komercijalni dogovor s Rijadom stavlja ispred pravde, ministar vanjskih poslova rekao je da ljudski život treba imati prednost.

“Ta Trumpova izjava također znači: ‘Bez obzira na to što se dogodi, on će zažmiriti’. To nije ispravan pristup. Nije sve u novcu”, rekao je Cavusoglu turskoj redakciji CNN-a.

On je također rekao da SAD nije informirao Tursku o audio snimci u vezi s Khashoggijevim ubojstvom, dan nakon što je turski list rekao da je CIA signalizirala Turskoj da ima snimku u kojoj je prijestolonasljednik naredio da se “ušutka Khashoggi”.

Erdogan: Zapovijed o ubojstvo došla je od princa Mohameda’

Turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao je da zapovijed o Khashoggijevu ubojstvu dolazi s najviše razine saudijske vlasti no vjerojatno ne od kralja Salmana, nego od Salmanova nasljednika i de facto vlastodršca princa Mohameda.