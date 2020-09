TURSKA SE PRETVORILA U EUROPSKU KANTU ZA SMEĆE: Nemaju sustave za reciklažu, ali imaju koristi od onoga što drugi bacaju

Nakon što je Kina prije dvije godine ograničila uvoz otpada iz inozemstva, najbliža destinacija europskom višku nezbrinutog otpada postala je Turska, koja, paradoksalno, nema razvijene sustave reciklaže, ali ima financijske koristi

Turska se proteklih godina pretvorila u europsku “kantu za smeće”, zbog čega raste nezadovoljstvo građana. Prošle je godine u tu zemlju uvezeno čak 11,4 milijuna tona otpada iz europskih zemalja, što je triput više nego, primjerice 2004. Vlada je zbog toga pod snažnim pritiskom, a a ministar okoliša Murat Kurum u kolovozu je najavio donošenje novih zakona kojima će “spriječiti uvoz velikih količina otpada”.

“Čak ne znamo niti koliki postotak tog otpada se reciklira, spali ili završi na odlagalištima”, rekao je za Politico Nihan Temiz Atas, direktor projekta plastike u mediteranskom Greenpeaceu.

Do toga je došlo prije dvije godine zbog odluke kineskih vlasti da zabrane većinu uvoza otpada iz ostatka svijeta. To je izazvalo kaos na tržištu, jer je Kina od 1992. do tada uvezla 45 posto svog plastičnog otpada na svijetu. Nakon zabrane velik je dio otpada krenuo prema zemljama jugoistočne Azije, no i one su ubrzo zatvorile svoje granice.

Financijske koristi

Iako to stvara ogromne ekološke probleme, Turska, paradoksalno, ima financijske koristi od uvoza otpada. Prošle godine je uvezeno oko 600.000 tona plastičnog otpada što je tamošnjoj industriji ponudilo gotovo pa besplatne resurse. Naime, turski se proizvođači “vesele” inozemnom plastičnom otpadu, jer gotovo nitko u državi ne reciklira otpad. Stoga traže od vlasti nastavak uvoza otpadne plastike dok se ne stvore bolji uvjeti za recikliranje “domaćeg otpada”.

Borci za zaštitu okoliša također žele razvoj reciklažnih kapaciteta, ali i ograničavanje uvoza. Većina turskih kućanstava sav otpad baca u istu kantu, bez odvajanja korisnog od miješanog otpada. I ondje se mogu vidjeti siromasi koji prekopavaju po otpadu kako bi našli nešto što mogu prodati. No, njima je uvoz pokvario posao, jer je cijena papira i plastike pala.

“Ranije su sakupljači otpada mogli zaraditi i do 11 eura na dan, a sada je to palo za 70 posto za istu količinu otpada”, rekao je Recep Karaman koji se nalazi na čelu udruge uličnih sakupljača otpada.

HRVATSKA OD 1. SIJEČNJA DOBIVA NOVI NAMET? EU uvodi novi porez na jednu vrstu otpada, žele skresati dugove koronakrize

Na meti organiziranog kriminala

Uvoz otpada je nagnao i velik dio tržišta u organizirani kriminal, na što je upozorio i Interpol, dajući do znanja da kriminalci diljem svijeta legalnim dozvolama za poslove s otpadom prikrivaju stvarne operacije. Često se u turskim ali i europskim medijima, uz to, piše i kako uvezeni otpad ne završava tamo gdje bi trebao, već se baca posvuda i zagađuje okoliš.