TURSKA SE POVUKLA IZ ISTANBULSKE KONVENCIJE: Diljem Turske prosvjeduje više tisuća ljudi zahtijevajući od Erdogana da odustane od te odluke 

Više tisuća ljudi prosvjedovalo je u subotu diljem Turske zahtijevajući od predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da odustane od odluke o napuštanju Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama.

“Poništi svoju odluku, primijeni uredbu!”, skandirale su tisuće žena i muškaraca u okrugu Kadikoj u Istanbulu. Prosvjednici su isticali portrete ubijenih žena i transparente na kojima je pisalo “Žene će dobiti ovaj rat”. “Dosta mi je ove patrijarhalne države. Dosta mi je osjećaja nesigurnosti. Dosta!”, rekla je jedna prosvjednica.

Manji skupovi održani su u Ankari i u Izmiru, prenose mediji.

“Jump, jump, you’re Tayyip if you don’t!” chant women, protesting Erdoğan’s withdrawal of Turkey from #IstanbulConvention . This slogan was dubbed a criminal element and lead to detentions after the Feminist Night March on Women’s Day. @azraceylani reports https://t.co/n85nqCy9tA pic.twitter.com/Cbny0fb6uh

#Turkey | Hundreds of women have gathered in Kadıköy, İstanbul to protest the government's withdrawal from the İstanbul Convention.

They are chanting "apply the Convention, let women live"

pic.twitter.com/09fhnXfhr5

— Balki Begum Bayhan (@bbbayh) March 20, 2021