TURSKA OFENZIVA U SIRIJI SVE JE SNAŽNIJA, WASHINGTON PRIJETI ANKARI: ‘Nanosite veliku štetu, suočit ćete se s razornim sankcijama’

Američki ministar financija Steven Mnuchin u petak je objavio kako je od Trumpa dobio nalog na napravi nacrt snažnih sankcija protiv Turske

Dok zapadni čelnici razmatraju moguće strategije prema Turskoj zbog operacije u Siriji, s turskih položaja pucano je prema američkim snagama u Siriji, prenose u subotu svjetske agencije.

Francuski i američki predsjednik Emmanuel Macron i Donald Trump razgovarali su u petak kasno navečer telefonski i suglasili su se da održavaju stalne kontakte zbog sve snažnije turske ofenzive u sjevernoj Siriji, objavio je ured francuskog predsjednika ističući da je Macron ukazao na važnost nastojanja da se ta ofenziva okonča.

“Francuska i SAD, dijeleći zabrinutost, tijesno će koordinirati poteze idućih dana”, objavila je u priopćenju Elizejska palača.

TRUMP ODOBRIO OŠTRE SANKCIJE TURSKOJ ZBOG OFENZIVE PROTIV KURDA: Nizozemska zaustavila izvoz oružja; Što će sad Erdogan?

Trump izdao nalog za nacrt sankcija Turskoj

SAD je u petak pojačao pritisak na Tursku kako bi je nagovorio da obustavi ofenzivu poručivši da Ankara “nanosi veliku štetu” i mogla bi biti suočena s potencijalno razornim sankcijama. Republikanski senator Lindsey Graham optužio je Tursku za etničko čišćenje te najavio da će uz potporu republikanaca i demokrata Kongres usvojiti snažne sankcije protiv te zemlje. Prema demokratskom i republikanskom članu odbora Zastupničkog doma za vanjske poslove Eliotu Engelu i Mikeu Mc Caulu sankcije bi mogle obuhvatiti turske dužnosnike odgovorne za vojnu operaciju u Siriji i zalediti turska sredstva u bankama namijenjena turskom obrambenom sektoru.

Američki ministar financija Steven Mnuchin u petak je objavio kako je od Trumpa dobio nalog na napravi nacrt snažnih sankcija protiv Turske.

Turska ofenziva započela je u utorak nakon što je američki predsjednik objavio povlačenje američkih snaga iz Sirije. On se od tada bori s optužbama, sada iz iz republikanskih redova, da je okrenuo leđa svojim saveznicima Kurdima u Siriji. Turska je u petak pojačala zračne i topničke udare na sjeveroistoku Sirije u ofenzivi usmjerenoj protiv kurdskih militanata što je povećalo izglede za humanitarnu katastrofu i pojačalo preispitivanja Trumpove politike u regiji.

TRUMP ODOBRIO OŠTRE SANKCIJE TURSKOJ ZBOG OFENZIVE PROTIV KURDA: Nizozemska zaustavila izvoz oružja; Što će sad Erdogan?

Pentagon tvrdi da nije ostavio Kurde na cjedilu

Odluku američkog predsjednika da povuče snage iz Sirije kritizira se u Washingtonu kao prešutno zeleno svjetlo turskoj operaciji koja bi, po stručnjacima, mogla izazvati humanitarnu katastrofu. No Pentagon je zanijekao tvrdnje da je ostavio savezničke Kurde na cjedilu.

“Nitko nije dao zeleno svjetlo toj turskoj operaciji, upravo obratno. Na svim razinama pritiskali smo Turke da je ne započnu”, kazao je u petak ministar obrane Mark Esper na konferenciji za novinare optuživši Ankaru da narušava bilateralne odnose.

Esper je kazao kako su on osobno kao i zapovjednik stožera američke vojske general Mark Milley više puta proteklih dana razgovarali s turskim predstavnicima tražeći da obustave operaciju. No, dodao je, nemaju dojam da će Turska to poslušati. Ubrzo nakon toga turski predsjednik Tayyip Erdogan kazao je da Turska neće prekinuti operaciju “što god tko rekao”.

Prema raspoloživim podacima do sada je u operaciji oko 100 ljudi izgubilo život a oko 100.000 pobjeglo je iz svojih domova.

ERDOGAN POKRENUO NAPAD NA KURDE U SIRIJI! Turski predsjednik ne sluša nikoga, čak mu je i Putin rekao neka dobro razmisli

I američke snage na udaru turske vatre

Američke snage u sjevernoj Siriji bile su u petak izložene topničkoj vatri s turskih položaja no nitko nije ranjen, objavio je Pentagon i taj slučaj ukazuje na rizike za američke snage u trenutku dok Turska vodi operaciju protiv američkih saveznika kurdskih militanata.

“Do eksplozije je došlo unutar nekoliko stotina metara od zone obuhvaćene mehanizmom sigurnosti u području blizu Kobanea i Turci znaju da su tamo razmještene američke snage, kazao je glasnogovornik Pentagona mornarički kapetan Brook DeWalt.

Američke snage nisu se povukle iz toga područja, dodao je. U Siriji je do nedjelje, kad je Trump objavio da povlači sve snage iz sjeveroistoka Sirije, bilo još oko tisuću američkih vojnika. Tursko ministarstvo obrane objavilo je da je poduzelo sve mjere kako bi osiguralo da nijedna američka baza ne strada u odgovoru na paljbu s položaja u blizini američke baze u Kobaneu.

“Prekinuta je paljba nakon što je to pitanje postavila američka strana”, navelo je tursko ministarstvo u priopćenju. “SAD zahtijeva da Turska izbjegne poteze koji bi izazvali trenutne obrambene aktivnosti”, kazao je DeWalt.

TURSKA INVAZIJA NA KURDE POKVARILA PLANOVE O DEPORTACIJI DŽIHADISTA: Devet državljana BiH ostaje pod nadzorom Kurda?