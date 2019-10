TURSKA INVAZIJA NA KURDE POKVARILA PLANOVE O DEPORTACIJI DŽIHADISTA: Devet državljana BiH ostaje pod nadzorom Kurda?

Zbog turskog napada na sjever Sirije odgođena je deportacija devet zarobljenih državljana BiH

Ratne operacije koje je na sjeveru Sirije pokrenula turska vojska utjecale su na planove za deportaciju devet državljana Bosne i Hercegovine povezanih s terorizmom u matičnu zemlju, potvrdio je danas u Banjoj Luci ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

Devet državljana BiH, koji su u zarobljeničkim logorima pod nadzorom kurdskih snaga, trebali su biti izručeni bosanskohercegovačkim vlastima do kraja ovog tjedna i ta operacija je već bila usuglašena, no sada je odgođena jer su kurdske pozicije našle na udaru turskih snaga. “Zbog zbivanja u protekla 24 sata i novih okolnosti koje su nastale na prostoru Sirije to se odgađa do daljnjeg”, kazao je Mektić novinarima.

Borili se kao islamistički teroristi

Devetorica državljana BiH borila su se u redovima islamističkih terorističkih organizacija koje su u proteklim godinama djelovale na području tzv. Islamske države u Siriji i Iraku. Zarobljeni su zajedno s tisućama drugih terorista, a SAD su početkom godine pozvale sve europske zemlje da preuzmu odgovornost za svoje državljane koji su među tim zarobljenicima, prime ih natrag i procesuiraju sukladno zakonu.

Takav postupak bio je pripremljen i za državljane BiH. Do sada je u tu zemlju iz zarobljeništva u Siriji deportiran samo Ibro Ćufurović i njemu se sada pred Sudom BiH sudi po optužnici za terorizam.

