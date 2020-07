TURCI PRETVORILI AJU SOFIJU U DŽAMIJU: Turisti će je i dalje smjeti posjećivati, evo što će biti s kršćanskim ikonama

Turska Uprava za religijske poslove navodi kako će nakon najavljenog pretvaranja Aje Sofije u džamiju, za vrijeme molitvi kršćanske ikone biti prekrivene ili zamračene, a turisti će ju i dalje moći obilaziti nakon molitvi

Znamenita istanbulska građevina Aja Sofija, koja je od muzeja prenamijenjena u džamiju, bit će otvorena za posjetitelje kada se u njoj ne budu obavljale molitve, a kršćanski simboli i mozaici ostat će njen sastavni dio, potvrdila je u utorak turska Uprava za religijske poslove (Diyanet). Kako navodi Diyanet, kršćanske ikone u Aji Sofiji, koja je na popisu UNESCO-a kao dio svjetskog kulturnog nasljeđa, bit će prekrivene zastorima ili zamračene, no za sada nije jasno kako će se točno te mjere provoditi.

Molitve u Aja Sofiji ubuduće se se održavati pet puta dnevno, a svaka će prosječno trajati petnaest minuta Prošlog je tjedna turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio kako će znamenita građevina iz VI. stoljeća ponovo biti džamija, a to je učinio neposredno nakon što je sud u Turskoj proglasio ništavnim odluku iz 1934. godine kojom je ona postala muzejom. Ikone te prizori koji prikazuju životinje ili ljude zabranjeni su na mjestima na kojima se muslimani mole Bogu.

Erdogan je najavio kako će ulaz u Aju Sofiju biti besplatan za posjetitelje svih religijskih opredjeljenja, a sve je pozvao da poštuju odluku o pretvaranju povijesnog zdanja u džamiju. SAD, Europska unija, Rusija i Grčka zajedno s UNESCO-om izrazile su negodovanje zbog prenamjene Aje Sofije, koja je do sada bila simbolom sekularne Turske kao demokratske republike. Do osmanskog osvajanja Istanbula 1453. godine Aja Sofija bila je crkvom a nakon toga je pretvorena u džamiju i to je bila sve do 1934.