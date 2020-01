‘TUKAO ME, MUČIO I RADIO RUŽNE STVARI’: Djevojčica (12) koju je oteo Malčanski berberin otkrila jezive detalje zatočeništva

Djevojčica koju je oteo Malčanski berberin: ‘Tukao me je i mučio svaki dan. Govorio mi je da će nas policajci oboje ubiti ako nas uhvate. Jako sam se uplašila’

12-godišnja Monika Karimanović iz niškog sela Suvi Do, koju je 20. prosinca oteo zloglasni “Malčanski berberin“, odnosno Ninoslav Jovanović, te je deset dana držao u ropstvu, ispričala je detalje otmice na putu do škole, kada ju je presreo na ulici u Brzom Brodu. “Tjerao me je da pješačim po pet-šest sati dok smo bježali. Svakog dana me je šišao malo-pomalo, radio mi je ružne stvari”, ispričala je policajcima Monika, piše Informer.rs.

“Tukao me je i mučio svaki dan. Govorio mi je da će nas policajci oboje ubiti ako nas uhvate. Jako sam se uplašila”, dodala je.

Kako ju je oteo?

Monika je ispričala što kako je oteta. Kaže je dok je išla u školu, zaustavio auto pored nje i rekao joj da je zalutao jer je neki put zatvoren zbog izgradnje. “Rekao mi je da se zaposlio u školi kao domar. Zamolio me je da uđem u auto, da mu pokažem kako da stigne do škole jer je i on krenuo tamo. Međutim, čim sam sjela u auto, odvezao me je do groblja, pa me odveo u šumu”, ispričala je djevojčica policajcima.

Zatim ju je odveo u zemunicu kod Malčanske petlje, gdje joj je malo skratio kosu. “Mučio me je, prijetio mi… Svakog narednog dana tjerao me je da pješačim po pet-šest sati i šišao me, malo-pomalo, radio mi je ružne stvari. Stalno mi je govorio da policajci ne jure samo njega, već i mene, i da će nas oboje ubiti ako nas uhvate”, rekla je Monika.

Nakon desetodnevne torture, stoga i nije čudno što se uplašila policajaca koji su je spasli. Kada ih je videla, u panici je rekla: “Nemojte me tući, molim vas… Zovite mi mamu…”

Mamina lavica

Aleksandra Karimanović, Monikina majka, kaže da se njezina kćerka osjeća dobro i da je prespavala cijelu noć. “Spavala sam sa njom i nisam je htjela opterećivati pitanjima o tome što se dogodilo. Monika je bila preumorna, brzo je zaspala i prespavala čitavu noć. Dobro se osjeća. Raspituje se za tatu, brata, prijatelje iz škole.”

“Ona je moja lavica, hrabrija je od mene tri puta. Priča s liječnicima, svjesna je svega, izmučena je, ali će se oporaviti. Jako sam sretna, ne mogu vam opisati taj osjećaj”, ispričala je Aleksandra.

Pripremio prostore za skrivanje

Malčanski Berberin je viđen u nedelju u svrljiškom selu Pasjača gdje se skrivao u napuštenoj vikendici. Više stotina policajaca nastavilo je potragu za njim. Na potezu od Knjaževca do Niša otkriveno je čak 12 lokacija na kojima je sakrio hranu i vodu. Ravnatelj policije Vladimir Rebić uvjeren je da je će Malčanski Berberin biti uhvaćen.

“Nećemo povući policiju s terena dok ga ne pronađemo. Jasno je da je Jovanović planirao zločin, budući da se od kolovoza vodi kao nestala osoba, a to vrijeme je očigledno iskoristio da pripremi prostore u kojima se skrivao sa svojom žrtvom”, rekao je Rebić.

