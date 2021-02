TRUMPU DANAS POČINJE DRUGO SUĐENJE PRED SENATOM; Nancy Pelosi:’Vidjet ćemo hoće li to biti Senat hrabrosti ili kukavičluka’

Trump je opozvan u prosincu 2019. godine u Zastupničkom domu, ali je obranjen u Senatu. Tada mu se sudilo zbog zloupotrebe moći i ometanja Kongresa, a sada za “poticanja na pobunu” u napadu na američki Kapitol prošli mjesec

Godinu dana nakon prvog opoziva, bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu danas će početi drugo suđenje pred Senatom čiji članovi moraju odlučiti je li poticao napad na Kapitol koji je završio sa smrtnim posljedicama. Stotinu senatorica i senatora tim će postupkom zakoračiti na dosad nepoznati teritorij jer sude predsjedniku koji više nije na vlasti, ali je i dalje toksična politička figura koja ostaje potencijalna sila u svojoj stranci čak i bez moći Bijele kuće. U središtu ovotjednih postupaka kaotični su prizori s Kapitola 6. siječnja, kad je nekoliko stotina Trumpovih pristaša nahrupilo na Kongres, boreći se s policijom i tražeći način da zaustave postupak kojim se trebala potvrditi izborna pobjeda Joea Bidena.

Poticanje na pobunu

Pobuna, koju neki demokratski zastupnici smatraju pokušajem puča u izvedbi domaćih terorista, doživljava se najopasnijim napadom na američku demokraciju od Građanskog rata 1860-ih. Članove Kongresa – koje su pobunjenici nemilosrdno imali na meti – napad je potresao, a naciju razljutio, te su stoga demokrati odmah započeli s procesom Trumpova opoziva, samo dva tjedna prije nego što će mu završiti mandat. Zastupnički dom je Trumpa 13. siječnja optužio za “poticanje na pobunu”, zauvijek ga obilježivši kao predsjednika koji je dvaput opozvan. Nikad nijedan drugi visoki dužnosnik nije na taj način osramoćen.

No svejedno su male šanse da će Trump biti prvi predsjednik koji je opozvan u Senatu. Jedan od glavnih ciljeva demokrata koji pripremaju suđenje zabrana je da se Trump u budućnosti nađe u predsjedničkoj fotelji. Pobuna svjetine nije sporna, piše AFP. Američki mediji prenosili su kaos uživo, a tisuće inkriminirajućih fotografija i videa – uključujući uzvike nekih pobunjenika koji su provalili u Kapitol da ih “Trump želi tamo” – dospjelo je u svjetske novine, na web portale i televizije. Kritičari tvrde da je Trumpova uloga bila takva da je povrijedio svoju zakletvu potičući pristaše da napadnu Kapitol. Republikanski milijarder i njegovi saveznici, međutim, tvrde da je suđenje samo po sebi neustavno, jer Senat može osuditi i ukloniti iz ureda trenutnog predsjednika, ali ne i privatnog građanina. Takav pristup dopušta braniteljskom timu i republikanskim senatorima da ne moraju braniti Trumpove zapaljive tvitove i klevetanja koji su naposljetku doveli do nasilja. Demokratska čelnica Zastupničkog doma, Nancy Pelosi, koja je sastavila tim od devet demokrata koji će voditi proces Trumpova opoziva, inzistirala je da se suđenje treba nastaviti, i da bi u suprotnom bila narušena američka demokracija. “Vidjet ćemo hoće li to biti Senat hrabrosti ili kukavičluka”, rekla je Pelosi novinarima u četvrtak.

Bure baruta

Za Trumpovu osudu potreban je glas dvije trećine senatora što znači da bi se 17 republikanaca trebalo pridružiti demokratima što je u ovom trenutku malo vjerojatno. No bivši mogul nekretninama mogao bi izgubiti puno toga u suđenju, koje će biti emitirano uživo kućanstvima diljem zemlje. Iako Trump i dalje ima snažnu podršku među stanovništvom, napad na Kapitol narušio je njegovu popularnost – što nije dobro za 74-godišnjaka koji njeguje ideju da se iznova kandidira na predsjedničkim izborima 2024. godine. Voditelji procesa nemaju namjeru zadržati se na običnom pravnom teoretiziranju u debati. Saževši pred suđenje svoje argumente, optužili su Trumpa da je “napunio bure baruta, upalio šibicu i pokušao se osobno okoristiti nastalim kaosom”.

Namjeravaju i protiv Trumpa iskoristiti mnoge od njegovih javnih izjava, uključujući i onu 6. siječnja uoči napada kad je skupini pristaša u blizini Bijele kuće govorio da “se bore svim snagama”. Trumpovi odvjetnici su se fokusirali na dvije točke: da je suđenje “sporno” jer Trump ne može biti uklonjen iz ureda u kojemu se više ne nalazi i da se njegova retorika može pripisati ustavnoj zaštiti slobode govora. I dok demokrati nisu dali do znanja koje dokaze će koristiti, ili koga će zvati za svjedoke, poput primjerice policajaca s Kapitola, njihov poziv Trumpu da svjedoči osujetio je upravo tim bivšeg predsjednika. Demokrati se navodno ne bave idejom da izdaju ‘subpoenu’ kako bi Trumpa primorali da svjedoči. Republikanci, koji su međusobno podijeljeni o budućem smjeru stranke, ne žele se dugo zadržavati na ovoj epizodi. A i mnogi demokrati su voljni krenuti naprijed što prije, tako da se Kongres može baviti prioritetnim pitanjima poput velikog Bidenovog paketa mjera za ublažavanje posljedica koronavirusa.

Na senatskom suđenju za opoziv Trumpa promijenilo se nekoliko vodećih figura u postupku otkad se prvi put pokušalo opozvati sada već bivšeg predsjednika. Očekuje se da će ovi ljudi odigrati ključnu ulogu u jedinstvenom događaju koji će biti prenošen uživo na televziji:

Tužitelji

Demokratska čelnica Zastupničkog doma Nancy Pelosi za ovaj slučaj je odredila devet voditelja postupka. Svi su demokratski kongresnici, svi odvjetnici i svi novi u odnosu na one koji su vodili prvi opoziv. Predvodi ih Jamie Raskin, ustavni stručnjak koji je počeo raditi na nacrtu tužbe za opoziv odmah nakon što je rulja nahrupila na Kapitol 6. siječnja.

Ljudi odani Trumpu

Senatori neće biti samo suci na suđenju Trumpu nego su i svjedoci i žrtve napada na Kapitol. Međutim, Trumpovih lojalista ima dosta, uključujući 41-godišnjeg konzervativnog senatora Josha Hawleyja iz Missourija, potencijalnog predsjedničkog kandidata, i senatora Teda Cruza, bivšeg ustavnog odvjetnika iz Teksasa, koji ga već svesrdno brane. Oni su među nekoliko senatora koji su glasovali protiv potvrde izbornih rezultata u određenim saveznim državama, a sada dižu buku glede onoga što je Cruz nazvao “osvetoljubivim” namjerama da se osudi predsjednika koji više nije na funkciji.

Također, u ovoj grupi se nalazi i senator Rand Paul koji je optužio demokrate da ih vodi “poremećena mržnja” prema Trumpu. Prošli tjedan je Paul (58), bivši oftalmolog, nametnuo glasovanje da se zbog neustavnosti zaustavi suđenje. Pokušaj je propao, ali rezultati su razotkrili da se samo pet republikanaca pridružilo demokratima u želji da se suđenje nastavi.

Potencijalni prebjezi

S obzirom na to da osuda zahtijeva dvotrećinsku privolu Senata, 17 republikanaca bi se trebalo pridružiti svim demokratima kako bi se Trumpa proglasilo krivim. Malo je vjerojatno da će se naći toliko republikanaca spremnih prijeći na drugu stranu, no senator Mitt Romney je prije godinu dana glasovao za osudu, a i Pat Toomey iz Pennsylvanije rezonira na isti način. Pitanje je, mogu li pridobiti skeptike? Umjerene republikanke Lisa Murkowski i Susan Collins su neodlučne, dok je čelnik manjina u Senatu Mitch McConnell privatno rekao da razmišlja o tome da glasuje u korist osude.

Sudac

Predsjednik američkog Vrhovnog suda pravno je ovlašten da predsjedava suđenjem predsjedniku na dužnosti. No s obzirom na to da Trump više ne obnaša dužnost, sudac John Roberts, koji je predsjedao 2020. godine, povukao se iz procesa. To znači da će 80-godišnji senator Patricka Leahy, koji je kao najdugovječniji senator iz demokratske većine predsjednik pro tempore Senata, preuzeti tu ulogu. Nezgodna je to pozicija za liberalnog zastupnika koji ima zdravstvenih problema. Nije se osjećao dobro te je kratko hospitaliziran samo nekoliko sati nakon što je prisegnuo kao predsjedavajući 26. siječnja. Leahy je čovjek blaga karaktera, veliki obožavatelj Batmena koji je imao i nekoliko cameo uloga u filmovima o tom superjunaku. Trump ga je pokušao potkopati na skupu 2018. godine kad je iznebuha izjavio da demokratski veteran pije. Leahy je rekao da je to laž i da nema pojma zašto je Trump mislio da je alkoholičar.

