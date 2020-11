BIDEN JOŠ MALO BLIŽE KONAČNOJ POBJEDI: Upravo je okrenuo ključnu državu bez koje Trump teško može do Bijele kuće!

Još uvijek se čekaju konačni rezultati američkih predsjedničkih izbora u još šest saveznih država, no Joe Biden je bliže pobjedi od Donalda Trumpa i osvajanju 270 elektorskih glasova; Trump najavio nove tužbe zbog navodnih izbornih prijevara

ELEKTORSKI GLASOVI: BIDEN 264 – TRUMP 214 (Projekcija Associated Pressa)

Brojanje glasova se nastavlja u nekoliko ključnih država – Trump vodi u Pennyslvaniji i Sjevernoj Karolini) dok Biden ima prednost u Nevadi, Georgiji i Arizoni

Biden je preuzeo vodstvo u Georgiji, ključnoj državi bez koje Trump teško može do Bijele kuće

Osvoji li Arizonu i Nevadu u kojima trenutno vodi, Biden će postati novi predsjednik Amerike. U Bijelu kuću ide i ako osvoji samo Pennsylvaniju u kojoj trenutno tijesno vodi Trump

Trump i dalje tvrdi da se izbori pokušavaju ukrasti

Trump optužuje ‘velike medije, veliki novac i veliku tehnologiju’ za urotu protiv njega

Na TikToku najviše teorija zavjere u vezi izbora

10:35 – TikTok se pojavio kao neočekivani izvor pogrešnih informacija o američkim izborima, a brojni netočni ili obmanjujući postovi kružili su tom mrežom.

“TikTok je u prošlosti bio plodno tlo za lažne izvještaje koji se šire među njima”, rekao je Angelo Carusone, predsjednik Media Mattersa i stručnjak za desni ekstremizam i dezinformacije.

Izvještaj je identificirao 11 primjera dezinformacija o izborima u srijedu koji su stekli više od 200.000 kombiniranih stavova prije nego što ih je TikTok uklonio.

Biden poveo u Georgiji

10:33 – U Georgiji je Biden preuzeo vodstvo nad Trumpom jer stiglo je još glasova iz okruga Clayton. Upravo su oni preokrenuli rezultat.

GEORGIA – 16 electoral votes Donald Trump 49.37% – 2,448,454 Joe Biden 49.39% – 2,449,371 Reporting: 99% — The Spectator Index (@spectatorindex) November 6, 2020

Sada Biden ima 2,449,371 glasova što je 49.39 posto, a Trump 2,448,454 glasova, odnosno 49.37 posto.

U korist Bidena sada je razlika u Georgiji za 917 glasova.

Čekaju se rezultati Keystonea u Pennsylvaniji

10:20 – Sve oči uprte su u Keystone u Pennsylvaniji, državi koja bi Bidenu omogućila prelazak praga od 270 glasova potreban za pobjedu na predsjedničkim izborima.

Tamošnji dužnosnici rekli su da će u petak dovršiti većinu brojanja preostalih glasova.

Prosvjedi u SAD-u u iščekivanju izbornih rezultata preostalih država

9:59 – Pristaše predsjednika Donalda Trumpa prosvjedovale su u četvrtak navečer protiv izbora koje smatraju namještenima i ukradenima i sukobile se s protuprosvjednicima dok se nastavlja prebrojavanje glasova u presudnim državama.

U Arizoni, jednoj od američkih presudnih država gdje je tijesna utrka između Trumpa i demokratskog izazivača Joea Bidena, pristaše Trumpa okupile su se ispred izbornog povjerenstva okruga Maricopa u Phoenixu. Neki su kratko naganjali muškarca koji je držao transparent republikanskog predsjednika kao nacističke svinje iza pozornice na kojoj je govorio desničarski voditelj Alex Jones.

Intervenirala je policija.

Razlika u Georgiji smanjila se za 463 glasa

9:44 – CNN javlja da se razlika u glasovima u ključnoj državi Georgiji smanjila za 463 glasa.

U toj saveznoj državi sad ima Trump ima 2.448.232, a Biden 2.447.769. Uskoro bi trebalo pristići još 2.500 glasova.

Trumpove laži vs. činjenice

9:35 – Guardian je napravio popis Trumpovih laži u vezi izbora i napisao koje je pravo činjenično stanje. Ovo je nekoliko najzanimljivijih:

“Čujemo priče koje su horor priče… mislimo da će biti puno sudskih parnica jer imamo toliko dokaza i toliko dokaza”, rekao je Trump, a činjenično stanje je takvo da nije iznio dokaze o sistemskim problemima u glasanju ili brojanju.

Što se tiče Pennsylvanije, rekao je da su “partizanski demokrati dopustili primanje glasačkih listića u državi tri dana nakon izbora”, dok zapravo to nisu napravili “partizanski demokrati” nego Vrhovni sud koji je naredio da se glasački listići ispunjeni prije kraja izbornog dana mogu primiti do tri dana kasnije. Ti glasovi se još uvijek broje.

Trump je izjavio da ako se prebroje legalni glasovi da će on pobijediti, a ako se izbroje ilegalni glasovi da će tada izbori biti ukradeni. Guardian navodi da je to neutemeljeno jer ni Trumpov stožer niti izborni dužnosnici nisu identificirali znatan broj “ilegalnih” glasova.

Trumpov savjetnik traži uhićenje brojača glasova u ključnim državama

9:09 – Neformalni savjetnik Donalda Trumpa, Newt Gingrich, tražio je uhićenje službenika koji broje glasove u ključnim državama. Tijekom razgovora za Fox News rekao je da se spominje da su promatrači na biralištima pristrani i da im je dopušten pristup brojanju glasova.

“Dobivamo izvještaje da im nije dopušteno promatrati izbore, je li to kršenje zakona? Kako to riješiti?”, rekao je na Fox Newsu.

Razlika između Bidena i Trumpa u Georgiji u 665 glasova

9:00 – U Georgiji je sada razlika između Bidena i Trumpa smanjena na manje od 700 glasova nakon što je dio glasova stigao iz Claytona.

Trump ima 2.448.183 glasova, a Biden 2.447.518. Dakle, riječ je o razlici od 655 glasova, izvijestili su američki mediji. Na CNN je rečeno da po dosadašnjem trendu Biden treba već biti u vodstvu u toj saveznoj državi.

Trump ponovno tvitao

8:57 – Trump je objavio tri tvita prije otprilike pola sata. U jednom upozorava da bi dva izbora za američki senat u Georgiji mogla baciti senat na demokrate ako ne osvoji predsjedništvom. Istaknuo je da je tako njegova pobjeda važnija.

So now the Democrats are working to gain control of the U.S. Senate through their actions on John James, David Perdue, and more. Would End the Filibuster, “Life”, 2A, and would Pack and Rotate the Court. Presidency becomes even more important. We will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Trump je također tvitao o “ilegalnim glasovima” pa velikim slovima napisao “Twitter je izvan kontrole”.

Bidena će čuvati agenti tajne službe

8:47 – Tim agenata iz tajne službe koji su zaduženi za sigurnost američkih predsjednika trebaju dodatno pojačati mjere sigurnosti tajne službe oko Joe Bidena. Kako javlja Washington Post, tim agenata tajne službe poslan je u državu Delaware u Wilmington kao pojačanje te će dužnost preuzeti u petak.

Dok se Bidenov stožer priprema za mogućnost da uskoro proglasi pobjedu na američkim izborima njega će štititi agenti, rekla su dva upućena izvora za Washington Post.

Brojanje glasova u Georgiji bit će gotovo kroz par sati

8:40 – Općini Clayton u državi Georgiji preostalo je samo 3.500 od 30.000 pošte i privremenih glasačkih listića za brojanje, rekla je rano jutros direktorica županijskog izbornog odbora Shauna Dozier za CNN. Rekla je da njezin tim ne planira prekinuti dok se ne prebroji svaki glasački listić, koji bi trebao biti unutar nekoliko sati.

“Ostat ćemo ovdje dok se ne prebroji svaki pojedinačni glasački listić”, rekla je CNN-u Chrisu Cuomou. “Nastavit ćemo dalje … što god je potrebno da se to učini, to ćemo i učiniti. Predani smo.”

Dozier je također zatražila strpljenje američkog naroda, rekavši da je njezin ured primio samo 3.170 glasačkih listića u odsutnosti 2016., u usporedbi s 30.000 ove godine. Nakon što se prebroje glasački listići, jedini preostali neprebrojani glasovi iz županije bit će vojni glasački listići koji se dostavljaju u 17 sati. Dozier je rekla da joj nije poznato koliko vojnih listića mogu dobiti dužnosnici.

Clayton County, predgrađe Atlante koje se kreće prema demokratskim zemljama, moglo bi ozbiljno ugroziti Trumpov put prema drugom predsjedničkom mandatu.

Razlika u ključnim državama manja od jedan posto

8:18 – Razlika među kandidatima na američkim predsjedničkim izborima u presudnim državama u petak ujutro dodatno se smanjila i Donald Trump i Joe Biden približili su se jedan drugome na manje od jedan posto u Pennsylvaniji, Georgiji, Sjevernoj Karolini, Nevadi i Arizoni.

U Pennsylvaniji, gdje vodi Trump s oko 18 tisuća glasova, 95 posto je prebrojanih glasova i razlika među kandidatima je 0,3 posto. U Georgiji je razlika u korist Trumpa tek nešto više od 1700 glasova uz 99 posto prebrojanih glasova i kandidati su izjednačeni u postotku te obojica imaju 49,4 posto glasova.

U Sjevernoj Karolini Trump vodi sa 76.700 glasova uz 94 posto prebrojanih glsova i ima 0,4 posto prednosti. U Nevadi Biden vodi sa 11,5 tisuća glasova uz 84 posto prebrojanih glasova (0,9 posto razilke u odnosu na Trumpa) te u Arizoni s nešto više od 46000 glasova odnosno 0,6 posto ispred Trumpa uz 90 posto prebrojanih glasova.

Tijekom noći Američka poštanska služba, u skladu s nalozima lokalnih sudova, pretraživala je svoja skladišta u tim saveznim državama kako bi izdvojila sve dopisne glasove poslane zaključno s danom izbora i proslijedila ih izbornim komisijama.

Bidenov tim pomno prati izborne rezultate u Pennsylvaniji

8:03 – Velik dio Bidenovog tima spreman je nadgledati rezultate koji dolaze, posebno oni iz Pennsylvanije, rekao je izvor za CNN.

Osjećaj je da bi petak mogao biti dan kada Biden dosegne 270. Iako je već rečeno, kampanja je ponovila da će, kada se prebroje svi glasovi, Biden imati odlučujuću pobjedu u državi.

Uhićenja u Pennsylvanije gdje se broje glasovi

7:40 – Policija u Philadelphiji navodno istražuje dojavu o planu na napad na kongresni centar Pennsylvanija. Tamo se prebrojavaju glasački listići. Policija je uhitila jednog muškarca, javlja ABC.

#BREAKING: Philly police investigating alleged plot to attack Pennsylvania Convention Centerhttps://t.co/1Vg6b8mq8v — Action News on 6abc (@6abc) November 6, 2020

Navodno su dobili dojavu o jednoj skupini, odnosno obitelji koja je htjela izvesti napad. Guardian javlja da za sada nema izvješća o ozlijeđenima.

CNN javlja da se obitelj o kojoj je policija dobila dojavu dovezla automobilom iz Virginije kako bi napala kongresni centar. Policija javlja da su pronašli oružje te da vjeruju kako su pronašli Hummer o kojem su dobili dojavu. CNN prenosi da su upozorenje o prijetnji dobili oko 22 sata po lokalnom vremenu u četvrtak.

Najmanje je jedna osoba privedena.

Kako se brojanje nastavlja Trumpu izmiču države

7:30 – U Georgiji i Pennsylvaniji Trumpovu izmiču glasovi. U Georgiji Biden zaostaje za oko 1.700 glasova. U Pennsylvaniji, gdje Biden zaostaje za oko 22.500 glasova, državna tajnica Kathy Boockvar rekla je da će se brojanje nastaviti do večeri.

U međuvremenu, Bidenovo vodstvo u Arizoni izmiče. Predsjednik zaostaje za svojim protivnikom sa 47.000 glasova. Biden je pozvao na smirenost. “Ne sumnjamo da ćemo po završetku brojanja senatorica Harris i ja biti proglašeni pobjednicima”, rekao je ranije danas. “Molim sve da ostanu mirni.”

Kako to izgleda u Georgiji?

7:20 – Stanje u Georgiji pokazuje da je tamo sada ostalo još 14.097 glasova za brojanje. U toj državi vodi Trump s 1,805 glasova. Ovo je stanje po županijama:

Clayton County: 4,355

Cobb County: 700

Floyd County: 444

Forsyth County: 1,545

Gwinnett County: 4,800

Laurens County: 1,797

Taylor County: 456

Stanje po ključnim državama

7:00 – CNN javlja da u 1 sat ujutro po istočnom vremenu, dakle 7 sati po hrvatskom vremenu, prate usku maržu glasova u ključnim državama. Biden trenutačno ima 253 elektorska glasa dok ih Trump ima 213.

U Pennsylvaniji vodi Trump sa 49,59 posto, Biden ima 49,36 posto posto, prebrojano je 95 posto. Ova država nosi 20 elektorskih glasova. Trumpovo vodstvo smanjilo se na 22.398 glasova.

U Nevadi vodi Biden s 49,4 posto dok Trump ima 48,5 glasova. Prebrojano je 89 posto glasova i ne zna se koliko se još glasova mora prebrojati, no to bi moglo potrajati do kraja tjedna. Tu je Biden u prednosti s oko 11.438 glasova. Nevada nosi 6 elektorskih glasova.

U Sjevernoj Karolini vodi Trump koji ima 50,1 posto, a Joe Biden 48,7. Prebrojano je 95 posto glasova te je aktualni predsjednik u prednosti za oko 75.000 glasova. Do idućeg tjedna neće biti objavljeni konačni rezultati jer se u toj saveznoj državi čeka 12. studeni kao krajnji rok za zaprimanje glasova poslanih poštom. Takvih glasova je još 116.000. Ta država donosi 15 elektorskih glasova.

Trump vodi i u Georgiji sa 49,5 posto dok je Biden dobiva 49,3 posto. Prebrojano je 99 posto glasova te je preostalo još oko 14.097 glasova za brojanje. glasova za prebrojati. Trump ima prednost za oko 1,805 glasova. Ta savezna država nosi 16 elektorskih glasova.

Trump:

01.25 “Ako prebrojite legalne glasove – lako pobjeđujem, ako prebrojite nelegalne, vidite da nam pokušavaju ukrasti izbore. Već sam pobjedio u nekim velikim državama, unatoč povijesnim miješanjem u izbore od strane medija i tehnoloških divova”, rekao je Donald Trump odmah na početku svog obraćanja. “Odradili smo super posao u Senatu”, rekao je dodavši kako je ovo bila odlična godina za Republikanke aludirajući na veći broj Republikanki u Senatu u odnosu na prijašnji mandat.

Tvrdi kako su demokratima u kampanji novac donirale velike banke i slične interesne skupine, dok su Republikancima donirali “obični građani”. “Republikanci su postali stranka američkog radnika”, rekao je.

Prozvao je medije i tehnološke tvrtke da se petljaju u izbore i da su naručili “lažne ankete”. “U Pennyslvaniji smo imali skoro 700.000 glasova prednosti, sada se to istopilo na 90.000 glasova. Odjednom odnekud stižu glasovi za Demokrate, nevjerojatno kako su ti novi glasovi pristrani na tu stranu”, rekao je.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

Dopisno glasovanje ili glasovanje putem pošte nazvao je “opasnim” iako je i on sam koristio tu opciju na izborima i prije pandemije Covida, a i tijekom kampanje je pozivao svoje birače da ne šalju glasove nego da glasuju osobno na biračkim mjestima, što bi i objasnilo Bidenovu premoć u dopisnim glasačkim listićima.

Optužio je pojedina biračka tijela za namještanje izbora, a neke od njih je nazvao i “najkorumpiranijim” mjestima u državi. Tvrdi i kako republikanskim promatračima nije dopušteno prisustvovati na brojanju glasova na pojedinim mjestima.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je na tiskovnoj konferenciji u Bijeloj kući optužio demokrate da mu pokušavaju ukrasti laku i uvjerljivu pobjedu, iako za to nije ponudio nikakve dokaze.

“Naši brojevi su čudesno i u tajnosti nestali”, rekao je. Nižući optužbu za optužbom, ustvrdio je da su neki gradovi beznadno korumpirani i da su birački odbori dobili upute da kradu glasove i “broje one ilegalne”. Okrivio je “velike medije, velik novac i veliku tehnologiju” da su se urotili s demokratima protiv njega.

“Naš je cilj zaštiti integritet izbora i nećemo dopustiti da ih ukradu. Nećemo dopustiti da se ušutkaju naši birači”, rekao je Donald Trump uporan u ocjeni da je brojanje dopisnih glasova, od trenutka kad je počeo gubiti vodstvo, premreženo korupcijom i prijevarama. Ponavlja tvrdnje o krađi izbora, te da će ići, kako kaže, možda i na najviši sud u državi i da će na koncu on proglasiti pobjedu. Napomena, još uvijek nisu službeno predočeni nikakvi dokazi o izbornoj prevari na koju se Trump poziva, zbog čega su neke od saveznih država u kojima je podnio zahtjeve, te iste zahtjeve odmah u startu odbile.

Neke američke televizije, među kojima NBC i ABC, prestale su prenositi predsjednikovu izjavu kad je krenuo s lažnim optužbama. CNN je obraćanje emitirao u cijelosti, ali uz novinarski komentar na kraju: “Kakav tužan dan za Sjedinjene Države, da predsjednik lažno optužuje narod da krade izbore”. Trumpovo nezadovoljstvo izazvano je time što mu u nizu ključnih država, u kojima je uvjerljivo vodio, prednost počela znatno padati s prebrojavanjem dopisnih glasova. Demokratski kandidat za predsjednika poslao je prije Trumpova obraćanja potpuno suprotnu poruku. Sve je pozvao na mir i strpljivost. “Demokracija je ponekad neuredna i ponekad zahtijeva malo strpljenja. Ali nemamo sumnje da ćemo nakon prebrojavanja svih glasova senatorica Harris i ja biti proglašeni pobjednicima”.