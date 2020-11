TRUMPOV POSLJEDNJI PREDSJEDNIČKI POTEZ MOGAO BI BITI I NAJKONTROVERZNIJI: Pomilovat će hrpu ljudi, a među njima i – sebe

Iako se čini nevjerojatnim, posljednji potez Donalda Trumpa u predsjedničkoj fotelji moglo bi biti pomilovanje svojih bliskih suradnika, pa i samoga sebe za savezna kaznena djela za koja se već terete ili bi ih se moglo teretiti

U posljednjim mjesecima svoje vladavine, američki predsjednik na odlasku Donald Trump mogao bi potpisati mnoštvo pomilovanja, a neka od njih bi se mogla ticati i njega samog. Stručnjaci upozoravaju da će povrijeđeni Trump do 20. siječnja, kada mu i formalno prestaje mandat, biti još nepredvidljiviji, a pomilovanja suradnika procesuiranih zog saveznih zločina ili onih kojima to prijeti, jedno su od njegovih najsnažnijih oruđa.

Trump je u srpnju pomilovao svog prijatelja i saveznika Rogera Stonea, koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog laži pod zakletvom. Osim toga, 2018. je izjavio kako ima “apsolutno pravo” pomilovanja, što mu je osporeno, jer to dosad nije pokušao nijedan američki predsjednik. No, Trump bi to možda mogao primijeniti na svojoj koži, jer mu nakon isteka predsjedničkog imuniteta prijeti niz potencijalnih tužbi i istraga zbog njegova poslovanja i neplaćanja poreza,

“Kad me ljudi pitaju može li se predsjednik pomilovati, moj je odgovor uvijek: ‘Pa, može pokušati’. Ustav na to ne daje jasan odgovor”, rekao je za Metro Brian Kalt, profesor ustavnog prava sa Sveučilišta Michigan, iako mnogi njegovi kolege smatraju kako bi to bilo protuustavno, jer bi u tom slučaju prekršio osnovno načelo da nitko ne može biti sudac u svom slučaju.

Nixonov slučaj

Trump bi mogao eskivirati povredu tog načela tako da privremeno napusti svoju funkciju i preda vlast potpredsjedniku Mikeu Penceu, koji bi umjesto njega mogao potpisati pomilovanja. U sedamdesetima je Richard Nixon dao ostavku nakon afere Watergate, a njegov ga je nasljednik Gerald Ford pomilovao za bilo koji savezni zločin koje počinio ili je mogao počiniti dok je bio na predsjedničkoj funkciji.

Ne znam što bi Pence mogao dobiti pristajanjem na pomilovanje Trumpa. Mislim da ne bi želio da to definira njegovu ostavštinu”, rekao je Corey Brettschneider, profesor političkih znanosti sa Sveučilišta Brown.

Suradnici pod istragom

Osim što će eventualno pokušati pomilovati samog sebe, na Trumpovu popisu osoba za pomilovanje mogli bi se naći Michael Flynn, predsjednikov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost, koji se izjasnio krivim što je lagao FBI-u o razgovorima koje je vodio s ruskim dužnosnikom prije početka Trumpova predsjedanja, a federalni tužitelji istražuju i njegova odvjetnika i bivšeg njujorškog gradonačelnika Rudolpha Giulianija, zbog kršenja zakona o lobiranju, odnosno njegovih suradnika zbog kršenja pravila o financijama tijekom predizborne kampanje.

No, Trump ne može pomilovati bilo koga i za bilo što. Mogućnost pomilovanja nije apsolutna i odnosi se samo na savezne zločine. To znači da bi, primjerice Trumpov bivši odvjetnik Michael Cohen mogao biti optužen u istrazi koju je prije više od dvije godine pokrenuo okružni odvjetnik Manhattana Cyrus Vance, zbog toga što je platio pornoglumici i Playbojevoj zečici da šute o intimnim susretima s američkim predsjednikom. Trump je, kakda je afera otkrivena, negirao to druženje i istragu ocijenio politički motiviranom.

