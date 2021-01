TRUMPOV KAOS U NJEGOVIM POSLJEDNJIM DANIMA: ‘Donaldov bombastičan stil nije bio jedini okidač za nasilje, znamo tko je još kriv’

Donald Trump i njegovi pomagači se mogu smatrati krivcima za rulju koja je zauzela Kapitol u Washingtonu, pri čemu su četiri osobe poginule. Kraj njegovog doba na vlasti ne može doći dovoljno brzo, misli Ines Pohl

Napadi Donalda Trumpa na demokraciju su došli do vrhunca. Njegove ranije izjave ove srijede o izuzetnoj zavjeri po kojoj se izborni poraz tumači kao krađa njegove pobjede su navele njegove sljedbenike da pokušaju državni udar, piše komentatorica DW-a, Ines Pohl.

Nema nikakve sumnje da je Trump posve odgovoran i da je on bio taj koji je rulju od bijelih rasista i nacionalista, teoretičara zavjere i nasilnika sa socijalnih mreža naveo da divljaju u nacionalnoj metropoli.

TRUMPOVE PRISTAŠE PROVALILE U KONGRES I TAMO SATIMA DIVLJALE: Žena ubijena, ima i ranjenih; nađene bombe; Oglasili se Trump i Biden

Sjedinjene Američke Države su desetljećima bile svjetlo nade kad je bila riječ o demokraciji i mirnom prijelazu vlasti, ali Trump je dovoljno jasno pokazao ostatku svijeta kako je i američki sustav krhak.

Trump nije bio sam

Važno je primijetiti kako problem nije stvorio samo Trump svojim bombastičnim stilom. Kriviti se mogu i pomagači oko njega koji su uporno ignorirali njegovu retoriku i tumačili ju kao hiperbole i način izražaja socijalnih mreža. Tu se ubraja i dvanaest republikanskih senatora i više od stotinu predstavnika Kongresa koji su se složili kako su izbori u studenom bili nezakoniti (ili barem s upitnim ishodom). Ništa nisu učinili kako bi zaustavili poplavu lažnih informacija i kaosa.

Republikanci su samo promatrali kako autokrat više nego upitnog karaktera preuzima kontrolu nad njihovom strankom i time su suučesnici u njegovom formiranju vlade koja će služiti njemu, a ne građanima.

[VIDEO] OVO JE TRENUTAK KAD SU POBORNICI DONALDA TRUMPA UPALI U ZGRADU KONGRESA: U svijet su otišle nevjerojatne scene

Sve uništiti!

Dok je demokracija gorila u američkom Kapitolu, predsjednik Trump je sjedio u Ovalnom uredu i na televiziji promatrao uništavanje koje je izazvao. Trebalo mu je mnogo sati dok se nije oglasio, ljubazno zamolivši svoju rulju da bude “miroljubiva”. Trump je jedva nešto učinio kako bi obuzdao situaciju poručivši im da ih zapravo “voli” i kako vjeruje da su “nešto posebno”. Sve to rulji koja očito nema nikakvo poštovanje prema demokraciji.

Samo nekoliko dana prije promjene vlade, izgleda kako Trump slijedi načelo spaljene zemlje gdje bi uništio i svoju stranku i temelje demokracije. Okomio se i na neke od svojih najvjernijih sljedbenika kao što je potpredsjednik Mike Pence nakon što je on pokazao kako će poštivati Ustav i demokratska načela. Trump je jasno pokazao kako dobar Republikanac može biti samo onaj tko će njega braniti do kraja. Ta retorika se proširila kroz konzervativne medije i socijalne mreže i dovela je do nereda koje smo vidjeli u Washingtonu ove srijede. Trumpa posve očito ne brine republika za koju je zadužen nego će radije pustiti da sve bude uništeno ako on ne može biti na čelu države.

AMERIČKA VLADA RAZMIŠLJA O UKLANJANJU TRUMPA S VLASTI: Demokrati traže aktivaciju 25. amandmana

Gdje je policija?

Policijska služba Kapitola koja je zadužena za zaštitu oba doma parlamenta, njegove članove i na stotine djelatnika u Kongresu i Senatu je zakazala u ispunjavanju svoje dužnosti. Pobunjenici su gotovo neometano osvojili dvoranu Senata, razbijali prozore i čak upali u ured predsjednice Zastupničkog doma, Nancy Pelosi. Gotovo bez intervencija su ih pustili da stoje na stubama Kapitola.

Nema tome dugo da su Washingtonom prosvjedovali zagovornici inicijative Black Lives Matters, ali njih se dočekalo suzavcem, palicama i izjavama predsjednika koji je zahtijevao da se miroljubive prosvjednike uhiti jer zloupotrebljavaju pravo zajamčeno Prvim člankom Ustava. To je posve jasno dvostruko mjerilo: ako ste bijelac i podržavate Trumpa, onda ste patriot. Ako to niste, onda ste opasan anarhist kojeg treba zasuti suzavcem i strpati iza rešetaka.

TRUMP SE OBRATIO JAVNOSTI NAKON NEREDA NA CAPITOL HILLU: Obećao je miran prijenos vlasti, ali i najavio: ‘Nastavit ćemo borbu’

Svjedoci smo završnih prizora predsjednika koji je uvijek iznova poticao nasilje kod ljudi koji su u njemu vidjeli svog vođu. Prijelaz s Trumpove na vladu Bidena ne može doći dovoljno brzo.