TRUMPOV BIVŠI STRATEG U INTERVJUU ZA TV REPUBLIKE SRPSKE: ‘Hladni rat još nije gotov, Balkan će imati puno veću ulogu na svjetskoj sceni’

Balkan će, po mišljenju Steva Bannona, postati mnogo važnije mjesto na svjetskoj sceni na kojoj Kina, Iran i Turska stvaraju neku vrstu saveza. On također smatra da Hladni rat još nije završen te da će ga Donald Trump okončati

Steve Bannon, jedan od vodećih ideologa današnjih ultradesnih populista te glavni strateg predsjedničke kampanje i desna ruka Donalda Trumpa sve do njihovog razlaza u ljeto prošle godine, smatra da Hladni rat još nije okončan te da će Balkan u novim geostrateškim okolnostima imati mnogo značajnije mjesto na svjetskoj političkoj karti.

Bannon je to rekao u intervjuu za Radioteleviziju Republike Srpske.

“George Soros je otac sveg zla”

Kao jedan od najutjecajnijih ideologa ultradesnice, Bannon najljućim protivnikom i oličenjem zla iz svoje svjeotnazorske perspektive smatra Georgea Sorosa, mecenu liberalne ljevice. U intervjuu je rekao da je “Soros otac sveg zla” koji “milijardama dolara američkog novca pokušava promijeniti izgled Europe”.

“Osnovao je nevladine organizacije koje su se povezale s ljevičarskim medijima kako bi bili opozicijom populističkim i nacionalnim strankama diljem Europe”, rekao je Bannon za RTRS.

Za sebe je kazao da mu je cilj biti protutežom Sorosu i njegovim, kako reče, lošim namjerama u Evropi.

“Mislim da Soros širi vrlo negativan utjecaj po svijetu. Mislim da je učinio puno da našteti Europi i da je cijela ova stvar sa migrantima, otvorenim granicama – što je doista naštetilo zemljama poput Mađarske, Austrije i Italije – dovela do reakcije u tim zemljama. Sve to dolazi od inicijativa koje je on pokrenuo”, kazao je Bannon.

“Trump će okončati Hladni rat”

Što se Europe tiče, Bannon smatra da će biti važna za američku politiku.

“Europa je zaista važna za predsjednika Trumpa i očigledno vrlo važna za SAD jer vi ste kolijevka civilizacije iz koje je nastao novi svijet”, smatra Bannon.

Po njegovom mišljenju, Balkan će postati mnogo važnije mjesto na svjetskoj sceni na kojoj u novom geostrateškom okruženju Kina, Iran i Turska stvaraju neku vrstu saveza. Bannon također smatra da Hladni rat još nije završen te da će ga Trump okončati.

“Mislim da je vrlo važno ono što se dogodilo u Helsinkiju (susret Trumpa i Putina, nap.a.) to je pozitivno. Ponuda Putinu da posjeti Washington također je pozitivna, nakon čega je Putin pozvao predsjednika Trumpa u Rusiju. Mislim da je to način na koji treba komunicirati”, istaknuo je Bannon.

