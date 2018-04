TRUMP ZATEKAO SVIJET POSLJEDNIM POTEZOM, KAKVE ĆE BITI POSLJEDICE? ‘SAD dobro zna da Siriju ne smije prepustiti Rusiji’

Trumpova najava povlačenja Sjedinjenih Država iz Sirije trebala bi biti uzeta s velikom dozom zadrške, smatraju stručnjaci, ističući kako bi Amerikanci time priznali da je Rusija sposobnija od njih zaustaviti rat i omogućili bi Rusima veliki povratak na scenu u toj regiji.

“Uskoro ćemo napustiti Siriju. Taj trenutak veoma je blizu. Neka se drugi ljudi više pozabave tom zemljom. Sto posto ćemo imati kontrolu nad onim što nazivaju ‘kalifatom’. Sve ćemo uzeti natrag iz ruku ISIL-a”. Izjavio je to američki predsjednik Donald Trump u Ohiu i zatekao brojne u svijetu. Ne samo stručnjake već i ljude iz svoje administracije, a posebice one u Pentagonu.

Poznavatelja odnosa na Bliskom istoku, inače sarajevskog publicistu, Zlatka Dizdarevića ta izjava, pak, nije previše zaprepastila. Tvrdi kako će takvih s obzirom na fluidnu sitauciju u Siriji biti još, pa Trumpove izjave ne bi uzimao “zdravo za gotovo”.

Poraz u ratu protiv Rusije

“Mislim da je Trump samo prilagodio svoju izjavu ušima slušatelja na mjestu na kojem je držao govor. Riječ je o ljudima koji bespomoćno gledaju kako propadaju dok se novci troše na druge stvari. Tako da vjerujem da je njegova izjava samo jedna od niza onih vezanih uz predizbornu kampanju”, kazao nam je Dizdarević.

Osvrćući se na navode da su u Pentagonu protiv takvog poteza, ističe kako su ondje inače bili trezveniji nego političari oko Trumpa te da nikad nisu bili za energične intervencije. “Amerikanci očigledno ne znaju što bi učinili, ali znaju da Siriju ne smiju prepustiti Rusiji. Time bi po njihovom priznali da su izgubili rat i da je pobijedila Rusija i smatralo bi se da je to veliki povratak Rusije na scenu u regiji”, navodi Dizdarević za Net.hr

Na pitanje kakve posljedice bi uslijedile i na što bi se točno one odnosile da se Sjedinjene Države povuku iz Sirije, Zlatko Dizdarević ističe kako bi većih posljedica bilo da Amerikanci ondje ostanu i to uz kombinaciju s Turskom. “Povlačenje Amerikanaca pa i svih ostalih vodilo bi ipak kakvom takvom smirenju situacije u Siriji samo što nitko ondje na to ne bi bio spreman. Ondje vlada totalni kaos u kojem je svima teško donijeti konačno rješenje. Sirija je postala veliki geopolitički problem, a ja ne vidim da su se kockice za zapada dovoljno poslagale da bi oni bili spremni za konačno rješenje”, zaključio je Dizdarević.

Mogućnost nove države

S njim se slaže i pročelnik Studijske grupe za Tursku i Bliski istok na Institutu za europske i globalne studije Vedran Obućina također navodeći kako “s obzirom na povijest nekonzistentnosti Trumpovih izjava i ovu treba uzeti s debelom zadrškom”.

“Takav potez čak je i tehnički nemoguć jer se Sjedinjene Države nalaze u grupaciji zemalja koje su uključene u mirovne pregovore koji se o Siriji vode u Ženevi. Ako nemate vojnu prisutnost, gubite mogućnost utjecaja na budućnost Sirije. Mi kroz sve ovo cijelo vrijeme vidimo uspone i padove odnosa Amerike i Rusije i sada to izgleda kao da je Trump odlučio dati Rusiji vodeću ulogu u Siriji čime bi Amerika faktički priznala da Rusi imaju više mogućnosti zaustaviti rat. No, to s druge strane nije dobro za nju”, komentira Obućina za net.hr, također napominjući kako se cijela priča čini nerealnom i stoga što u Trumpovoj izjavi postoji i doza socijalnog populizma koja doprinosti njegovoj popularnosti i koja nastavlja njegovu dosadašnju politiku.

Kada bi se Amerikanci birajući između ulaganja u svoju ekonomiju i svjetskih pitanja odlučili za ovo prvo se tragom toga povukli iz Sirije, Assadove bi snage, kaže Obućina, uz pomoć Turske, Libanona pa i Jordana stvorile novu federalnu Siriju. Vladala bi ondje, ističe, neka vrsta neoliberalne demokracije, imali bi izbore, Kurdi bi dobili nekakvu autonomiju, međutim Sirija bi i dalje bila u zoni rusko-iranskog utjecaja i kao takva bi bila veliki problem drugim zemljama u regiji, kao što je primjerice Saudijska Arabija. To si, zaključuje Vedran Obućina, Sjedinjene Države ne bi dozvolile.