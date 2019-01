TRUMP SPREMA NOVU ‘EKSPLOZIVNU’ ODLUKU? ‘Bila bi to geopolitička greška epskih razmjera i poklon stoljeća za Putina’

Trump je privatno nekoliko puta prijetio da će povući SAD iz NATO saveza, što bi zapravo značilo uništenje samog saveza

Američki predsjednik Donald Trump, privatno je tijekom 2018. godine prijetio kako će povući SAD iz NATO-a, potez koji bi zapravo značio uništenje tog vojnog saveza, piše The New York Times.

Viši dužnosnici nisu bili sigurni koliko je Trump zapravo bio ozbiljan kada je prvi put spomenuo mogućnost izlaska SAD-a NATO-a No, od tada, Trump je javno kritizirao saveznike vezano za odvajanje novca za obranu te nekoliko puta izrazio želju da napusti NATO.

Novčano opterećenje za SAD

Prošlog ljeta, tijekom summita NATO saveza Bruxellesu Trump je rekao svojim dužnosnicima za nacionalnu sigurnost da ne vidi svrhu vojnog saveza, za koji smatra da predstavlja veliko novčano opterećenje za SAD.

U to vrijeme, Trumpov tim za nacionalnu sigurnost, uključujući bivšeg ministra obrane Jima Mattisa i Johna R. Boltona, savjetnika za nacionalnu sigurnost, pokušali su zadržati američku strategiju bez spominjanja povlačenja koje bi značajno smanjilo utjecaj Washingtona u Europi i koje bi moglo ohrabriti Rusiju u budućnosti.

Trenutni i bivši dužnosnici koji podržavaju NATO strahuju da bi se Trump mogao vrati svojoj prijetnji dok vojni troškovi saveznika i dalje zaostaju za ciljevima koje je predsjednik postavio.

Putin želi oslabiti NATO

Ima nekoliko stvari koje predsjednik Rusije Vladimir Putin najviše želi, a među njima je najveća želja slabljenje NATO-a, vojnog saveza između Sjedinjenih Država, Europe i Kanade.

Sada, predsjednikova opetovano izražena želja napuštanja NATO-a izaziva zabrinutost među dužnosnicima za nacionalnu sigurnost, usred pokušaja Trumpa da sastanci s Putinom ostanu u tajnosti čak i od njegovih vlastitih suradnika, kao i višemjesečne istrage FBI-ja o ruskom miješanju u predsjedničke izbore 2016. godine.

Greška epskih razmjera

Povlačenje iz saveza “bilo bi jedno od najštetnijih stvari koje bi bilo koji predsjednik mogao napraviti američkim interesima”, rekla je Michèle A. Flournoy, podsekretarica za obranu tijekom mandata Baracka Obame.

“To bi uništilo više od 70 godina mukotrpnog rada tijekom višestrukih administracija, republikanskih i demokratskih, kako bi se stvorio možda najmoćniji i najprobitačniji savez u povijesti. A to bi bio najluđi uspjeh o kojem bi Vladimir Putin mogao sanjati”, rekla je ona za The New York Times.

Umirovljeni admiral James G. Stavridis, bivši vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a, izjavio je da bi američko povlačenje iz saveza bila “geopolitička greška epskih razmjera”.

“Čak i razgovor o ideji napuštanja NATO-a, a kamoli da se to zapravo i učini, bio bi dar stoljeća za Putina”, rekao je Stavridis.

Rusko potkopavanje solidarnosti SAD-a i Europe

Američki dužnosnici za nacionalnu sigurnost vjeruju da se Rusija u velikoj mjeri usmjerila na potkopavanje solidarnosti između Sjedinjenih Američkih Država i Europe nakon što je nelegalno pripojila Krim 2014. godine. Cilj je bio nadjačati NATO koji Moskva smatra prijetnjom.

Rusko uplitanje u američke izbore i napori da se spriječi ulazak bivših država “satelita” u savez pokušali su oslabiti, kako oni to vide, “neprijatelje iz susjedstva”, rekli su američki dužnosnici.

Sa oslabljenim NATO-om, rekli su, Putin bi imao više slobode ponašati se onako kako želi, uspostavljajući Rusiju kao proutežu Europi i Sjedinjenim Državama. Američko povlačenje iz saveza postiglo bi sve ono što je Putin pokušao pokrenuti, rekli su dužnosnici.

