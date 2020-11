TRUMP SE RJEŠAVA NAJBLIŽIH SURADNIKA! Po kratkom postupku smjenio ministra obrane, evo koga je postavio na njegovo mjesto

Aktualni američki predsjednik na Twitteru je objavio kako je smjenio ministara obrane, Marka Espera. Na njegovo mjesto je postavio Christophera Millera, ravnatelja protuterorističkog centra,

“Posao Marka Espera je okončan. Drago mi je da mogu objaviti kako će Christopher C. Miller, iznimno uvaženi ravnatelj Nacionalnog protuterorističkog centra (kojeg je Senat jednoglasno potvrdio) biti obnašatelj dužnosti ministra obrane. Odluka stupa na snagu odmah”

U drugom tvitu dodao je kako će “Chris sjajno obavljati posao, Ponovio je da je Esper smjenjen. “Volio bih mu zahvaliti na službi”

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

