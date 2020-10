TRUMP SE PONOVNO JAVIO NA TVITERU: Bolest nije spominjao: ‘Stvarno cijenim sve obožavatelje pred bolnicom’

Trumpovi liječnici kazali su u nedjelju da se njegovo zdravstveno stanje popravlja, otkrivši da je u četvrtak i petak dobivao kisik te da, uz ostale lijekove, uzima i steroid deskametazon.

Donald Trump (74), koji se od petka liječi od covida-19 u vojnoj bolnici Walter Reed nedaleko od Washingtona, mogao bi se već u ponedjeljak vratiti u Bijelu kuću, gdje bi mu liječnici mogli nastaviti davati antivirusni lijek remdesivir koji mora uzimati intravenozno pet dana.

Liječnik Sean P. Conley rekao je novinarima da je Trump u četvrtak i petak dobivao kisik te da uzima i steroid deksametazon.

Briefing je održan dan nakon što su proturječne izjave iz Bijele kuće izazvale zbunjenost u vezi Trumpova zdravstvenog stanja.

Liječnici su kazali da Trump nema povišenu temperaturu od petka, premda ju je imao u petak ujutro, te da su mu funkcije jetre i bubrega normalne, nakon što je primio drugu dozu remdesivira.

Liječnik Brian Garibaldi rekao je da su mu dali steroid deksametazon zbog “prolaznih niskih razina kisika” u krvi.

“Primio je prvu dozu toga jučer i naš plan je da s time za sada nastavimo”, rekao je.

Istraživanja su pokazala da deskametazon poboljšava izglede za preživljavanje kod pacijenata koji su smješteni u bolnicu zbog kritičnih komplikacija od covida-19 i koji trebaju kisik. No ne treba ga davati u blagim slučajevima jer može ograničiti sposobnost tijela da se samo bori s virusom, po smjernicama Američkog udruženja za zarazne bolesti.

Na pitanje u kakvom su stanju Trumpova pluća, Conley je odgovorio: “Postoje neki očekivani nalazi, ali ništa klinički značajno”.

Trump dobiva i eksperimentalni lijek Regeneron’s REGN-COV2, te zink, vitamin D, famotidin, melatonin i aspirin, kazali su njegovi liječnici.

“Danas se osjeća dobro, živahan je. Naš plan za danas je da jede i uzima tekućinu, da bude izvan kreveta što je više moguće, da bude mobilan”, rekao je Garibaldi.

“I ako bude i dalje izgledao i osjećao se dobro kao danas, nadamo se da ćemo moći planirati da ga se već sutra pusti u Bijelu kuću gdje može nastaviti liječenje”.

Trump je u subotu objavio četverominutni video u kojem je izjavio da će “pravi test” što se tiče njegova zdravlja uslijediti u idućih nekoliko dana.

“Razdoblje od nekoliko idućih dana, mislim da je to pravi test, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi u tih nekoliko dana”, kazao je.

U nedjelju se na Twitteru zahvaljivao pristašama na dobrim željama.

“Stvarno cijenim sve obožavatelje pred bolnicom. Činjenica je da oni stvarno vole našu zemlju i vide kako je ČINIMO BOLJOM NEGO IKADA PRIJE!”, napisao je Trump, a objavio je i poveznicu na svoju stranicu vote.donaldjtrump.com na kojoj poziva Amerikance da glasaju za njega.

