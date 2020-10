TRUMP TVRDI DA ZA PAR SATI IZLAZI IZ BOLNICE: ‘Osjećam se bolje nego prije 20 godina. Ne bojte se covida’

Predsjednik Donald Trump izjavio je da se osjeća “jako dobro” i da će kasnije u ponedjeljak izaći iz vojne bolnice u kojoj se liječio od covida-19, unatoč valu zaraze koji pogađa Bijelu kuću četiri tjedna prije predsjedničkih izbora.

OPTIMISTIČNE NAJAVE IZ BIJELE KUĆE: ‘Trump bi danas mogao biti pušten iz bolnice’

Trump, koji je u petak objavio da je zaražen i kasnije toga dana prebačen u vojnu bolnicu Walter Reed kod Washingtona, najavio je da će bolnicu napustiti u 6:30 sati po lokalnom vremenu (pola sata iza ponoći po hrvatskom vremenu).

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

