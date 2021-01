TRUMP SE OBRATIO JAVNOSTI NAKON NEREDA NA CAPITOL HILLU: Obećao je miran prijenos vlasti, ali i najavio: ‘Nastavit ćemo borbu’

Donald Trump obećao je miran prijenos vlasti 20. siječnja, iako se ne slaže s ishodom izbora

Aktualni američki predsjednik Donald Trump tijekom nereda u zgradi Kongresa u kojima su poginule četiri osobe obratio se javnosti i po prvi puta poručio kako će napustiti Bijelu kuću 20. siječnja. Obećao je uredan prijenos vlasti nakon što je Kongres potvrdio pobjedu Izbornog kolegija izabranog predsjednika Joea Bidena.

“Iako se ne slažem u potpunosti s ishodom izbora i imam činjenice za to, ipak će doći do urednog prijenosa vlasti 20. siječnja”, rekao je Trump u svojoj izjavi, ponavljajući lažne tvrdnje koje je iznosio tijekom posljednja dva mjeseca. “Uvijek sam govorio da ćemo nastaviti našu borbu kako bismo osigurali da se broje samo legalni glasovi. Iako ovo predstavlja kraj najvećeg prvog mandata u predsjedničkoj povijesti, to je tek početak naše borbe da Ameriku učinimo opet velikom.”

Trump se nakon svog obraćanja vratio u Bijelu kuću gledati ishod nasilnog upada njegovih pristaša u zgradu Kongresa na Capitol Hillu, javlja CNN. Nije otkrio hoće li doći na inauguraciju novoizabranog predsjednika Joea Bidena koji ga je u srijedu tijekom nereda pozvao da se pojavi na televiziji i “ispuni svoju zakletvu, obrani Ustav i zatraži prekid ove opsade”.

