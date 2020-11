TRUMP PORUČIO DA MU ŽELE UKRASTI IZBORE: ‘Pobijedili smo, ovo je prevara. Ne želimo da nađu neke glasove u 4 ujutro i dodaju ih na popis’

‘Rezultati su fenomenalni, ovo je veliki uspjeh, rekord, nikad nismo imali ovoliku podršku našem pokretu’

Američki predsjednik Donald Trump obratio se javnosti tijekom brojenja glasova u ključnim državama zahvalivši svojim glasačima na podršci, ali i izrazivši sumnju u cijeli izborni proces:

“Hvala američkom narodu, milijuni su glasali za nas danas, a velika skupina ljudi pokušava ih obezvrijediti.”

Trump je proglasio pobjedu iako svi glasovi još nisu prebrojani i još se ne zna tko će biti novi američki predsjednik. Kaže i kako se pripremaju za veliku proslavu te da pobjeđuju u svim ključnim državama:

“Rezultati su fenomenalni, ovo je veliki uspjeh, rekord, nikad nismo imali ovoliku podršku našem pokretu.”

‘Arizona nam ni ne treba’

Trump objašnjava kako su ljudi na izbore izašli u rekordnom broju, a naglasio je kako su dobili Floridu, Ohio i Teksas:

“Dobili smo i Georgiju, tu nas ne mogu sustići. Dobili smo i Sjevernu Karolinu, a imamo šanse i u Arizoni. Netko je rekao da je tamo pobijedio Biden, moguće je, ali to se može promijeniti. No, to nam svejedno ne treba, najvažnije je da pobijedimo u Pennsylvaniji s velikim brojem glasova. Uvjerljivo vodimo u Michiganu, a u prednosti smo i u Wisconsinu”, rekao je Trump nakon čega je uslijedio glasan pljesak u Bijeloj kući.

‘Idemo na sud, ovo je prevara’

“Pripremamo se pobijediti na ovim izborima, iskreno, već smo pobijedili”, poručio je Trump najavivši odlazak na Vrhovni sud.

“Pobijedili smo i u Sjevernoj Karolini i odjednom je sve stalo. Ovo je prevara i velika sramota za našu zemlju. Ne želimo da sada nađu neke glasove u 4 ujutro i dodaju ih na popis. Ovo je tužan trenutak. Neka prebrojavanje prestane. Mi ćemo dobiti ovo, u biti, već smo dobili”, dodao je.

Nijednu od navedenih država američki mediji još nisu svrstali u njegovu kolonu zbog toga što još traje prebrojavanje dopisnih glasova za koje Trump, u svom govori, traži da se prestanu prebrojavati.

Neki analitičari već su izjavili da ovakav govor i optužbe još nisu imali priliku vidjeti na predsjedničkim izborima.

Pence: ‘Opet ćemo Ameriku učiniti velikom’

Nakon Trumpa, govorio je potpredsjednik Mike Pence koji je izrazio uvjerenje da će pobijediti u svim državama o kojima je predsjednik govorio.

“Na putu smo prema pobjedi, opet ćemo Ameriku učiniti velikom”, poručio je.