TRUMP SE HVALI POMIRENJEM SRBIJE I KOSOVA: ‘Bore se već 400 godina, a nakon 20 minuta u Ovalnom uredu su se grlili i ljubili’

Donald Trump održao je u utorak navečer još jedan predizborni skup. Ovoga puta posjetio je Nebrasku, a razgaljenim pristašama se pohvalio kako je pomirio dva naroda koja se “ubijaju 400 godina”. Referirao se tako na sporazum između Srbije i Kosova o normalizaciji gospodarskih odnosa kojeg su početkom rujna u Bijeloj kući potpisali srpski predsjednik Aleksandar Vučić i kosovski premijer Avdullah Hoti.

VUČIĆ I HOTI PRIHVATILI POZIV DONALDA TRUMPA: Uz njegovo posredovanje pokušat će se dogovoriti oko spora na Kosovu

TRUMP SE POHVALIO ‘VELIKIM POSTIGNUĆEM’: ‘Srbija i Kosovo pristale su na normalizaciju gospodarskih odnosa’

“Znate li da sam nominiran za tri Nobelove nagrade za mir, možete li vjerovati? A za različite regije, poput Kosova i Srbije, radimo sporazume, znate, trgovinske sporazume. Rekao sam: ‘Čekaj malo, ne bore li se oni uvijek jedni s drugima?’ ‘Da. Mnogo desetljeća. Kako znaš?’ Rekao sam: ‘Znam, oni se stalno međusobno tuku'”, rekao je Trump na skupu.

‘ŠTO SU NAPRAVILA OVA TROJICA, NEŠTO VAŽNO ZA SVIJET?’: Trumpov ‘povijesni’ sporazum između Kosova i Srbije na meti kritika

DONALD TRUMP DOLAZI NA POTPISIVANJE SPORAZUMA IZMEĐU SRBIJE I KOSOVA; Vučić: ‘Neće biti nikakvog priznanja’

Nastavio je svoj govor priznanjem da im je poručio da “nećemo raditi nikakav posao s njima – voljeli oni naš posao ili ne – nećemo raditi nijedan posao, ako se oni ne slože da će se prestati ubijati i znate što – trajalo je oko 20 minuta. “Oni se bore 40 godina. Zapravo, mislim da se bore već 400 godina, ako želite znati, ali oni se već dugo bore. Odjednom, prije dva mjeseca, bili su u Ovalnom uredu, grlili se i ljubili. Bilo je lako”, zaključio je Trump.

VUČIĆ SE UZRUJAO ZBOG SNIMKE IZ BIJELE KUĆE I PODRUGLJIVOG KOMENARA DIPLOMATA: ‘To govore oni koji znaju kakvi su neradnici’

Trump at rally in Nebraska explains how he ended “400 years of killing each other” between #Kosovo and #Serbia through hugging and kissing.

Good night! pic.twitter.com/Q4RIwv0WXr

— Rilind Latifi (@RilindLatifi) October 28, 2020