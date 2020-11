TRUMP RAZLJUTIO REPUBLIKANSKOG KONGRESMENA: ‘Dosta je. Vi ćete ili pobijediti ili izgubiti i Amerika će to prihvatiti’

Sjedinjene Američke Države danas biraju između toga hoće li Donald Trump dobiti još jedan mandat u Bijeloj kući ili će Joe Biden postati njihov 46. predsjednik.

Biraju se i kongresmeni, pa je tako novi mandat u tom izaslaničkom tijelu SAD-a dobio republikanac Adam Kinzinger. On je jutros na Twitteru kritizirao još uvijek aktualnog predsjednika iz redova svoje stranke Donalda Trumpa, jer je optužio demokrate da pokušavaju “ukrasti” izbore.

“Dosta je. Glasovi će se prebrojiti i vi ćete ili pobijediti ili izgubiti. I Amerika će to prihvatiti. Strpljenje je vrlina”, napisao je Kinzinger na Twitteru.

