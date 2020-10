TRUMP PRIMIO ‘REMDESIVIR’: Dobio je dozu i oglasio se prvi put od zaraze, dobro je i odmara se; Biden donio plemenitu odluku

Američki predsjednik Donald Trump u petak je, 17 sati nakon što je objavljeno da je pozitivan na covid-19, helikopterom prebačen u vojnu bolnicu Walter Reed (Bethesda, Maryland) na liječenje. Trump je hodao sporo prema helikopteru, nosio je masku za lice i nije razgovarao s novinarima. Prethodno je glasnogovornica Bijele kuće Kayleigh McEnany priopćila da će predsjednik Trump iz predostrožnost biti prebačen u posebni apartman vojne bolnice Walter Reed.

“Zbog predostrožnosti, te na preporuku njegovog liječnika i medicinskih stručnjaka, predsjednik Trump će sljedećih nekoliko dana svoj posao obavljati iz predsjedničkog ureda u bolnici Walter Reed”, priopćila je Kayleigh McEnany.

Predsjednik Donald Trump, prema izvorima upoznatim sa situacijom, ima blagu temperaturu. Predsjednikov liječnik u Bijeloj kući dr. Sean Conley objavio je da Trump osjeća malaksalost, ali da je dobrog duha. Također, dr. Sean Conley je objavio da je predsjednik Trump primio dozu eksperimentalnog lijeka koji sadrži koktel antitijela za covid-19. On je dodao i da predsjednik SAD-a uzima cink, vitamin D, lijek za žgaravicu, melatonin i aspirin.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

