TRUMP PRIMIO POLJSKOG PREDSJEDNIKA I OŠTRO KRITIZIRAO NJEMAČKU: ‘Mi ih štitimo od Rusije, a Rusija od Njemačke dobiva milijarde dolara’

Sjedinjene Države i Poljska potpisale su nekoliko sporazuma i produljile ugovor o ukapljenom plinu u srijedu za posjeta poljskog predsjednika Andrzeja Dude Washingtonu kojemu je njegov domaćin Donald Trump rekao da bi mogao poslati još 2000 vojnika u Poljsku. Američki ministar za energetiku Rick Perry, čije ministarstvo o prirodnom plinu govori kao o “plinu slobode”, razgovarao je s novinarima u Bijeloj kući tijekom susreta Trumpa s Dudom.

Perry je prošli tjedan sudjelovao na Inicijativi triju mora u Sloveniji kojoj je jedan od glavnih ciljeva postizanje energetske neovisnosti Europe od Rusije. U Sloveniji je Duda, govoreći o LNG terminalu koji se gradi u Poljskoj te LNG terminalu na Krku rekao kako terminalima “možemo jedni drugima pružati podršku ako dođe do te potrebe”.

‘Mi štitimo Njemačku od Rusije’

Američki predsjednik je rekao i da razmišlja o sankcijama zbog ruskog projekta plinovoda Sjeverni tok 2 do Njemačke i pritom je upozorio Berlin da ne smije ovisiti samo o tom izvoru energenta.

“Mi štitimo Njemačku od Rusije i Rusija dobiva milijarde i milijarde dolara od Njemačke”, rekao je Trump.

Nije propustio ni u ovoj prigodi kritizirati Berlin jer još ne izdvaja dva posto svog BDP-a za obranu, što je zatražio od svih članica NATO saveza, prenosi njemačka agencija dpa.

Oko 1220 kilometara dugačak plinovod Sjeverni tok 2, trenutno u izgradnji, podijelio je Europsku uniju jer istočnoeuropske, nordijske i baltičke zemlje smatraju kako će se njime povećati ovisnost EU-a o Moskvi, dok zapadne države poput Njemačke smatraju kako će on donijeti ekonomsku dobrobit. Američki senatori već su predložili mjeru kojom bi se sanckionirali pojedinci i plovila povezana sa Sjevernim tokom 2, piše dpa.

Američki vojnici iz Njemačke u Poljsku

Trump je nakon susreta s Dudom u srijedu otkrio da razmišlja o slanju 2 tisuće američkih vojnika iz Njemačke u Poljsku, a što je zatražila Varšava radi svoje sigurnosti od potencijalne ruske agresije. SAD već ima raspoređene vojnike u Poljskoj prema sporazumu iz 2016. s NATO-om u sklopu odgovora na rusku aneksiju Krima 2014.

SAD ima do 50 tisuća vojnika u Njemačkoj i 2 tisuće njih mogu preusmjeriti u Poljsku, rekao je Trump. Ponovio je da će Poljska morati izdvojiti velika sredstva za vojni objekt za američke vojnike, te da se nada da će se Rusija odnositi prema toj državi “s poštovanjem”.

Trump se nada sastanku s Xijem i Putinom

Trump je u srijedu rekao kako mu se čini da se može postići trgovinski sporazum između njegove zemlje i Kine, no zaprijetio je i novim carinama ne uspije li. U Bijeloj kući je ponovio da se planira sastati s kineskim kolegom Xijem Jinpingom, no nije otkrio više detalja. Neki smatraju kako bi se to moglo dogoditi na nadolazećem summitu G20 u Japanu krajem ovog mjeseca.

Na rubu tog sastanka Trump se nada održati bilateralni sastanak i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, prenosi agencija France presse citirajući Trupove riječi. Agencija dodaje da je Trump takav sastanak već najavio u svibnju no Kremlj je dao na znanje da nije suglasan. Zadnji put kada se sastao s Putinom u Helsinkiju 2018., i obećao poboljšati odnose s Rusijom, Trump je šokirao američku političku klasu svojim pomirljivom tonom prema Putinu.

‘Nadam se dogovoru Hong Konga s Kinom’

Američki predsjednik u srijedu je komentirao i masovne prosvjede u Hong Kongu zbog zakona kojim bi dopustio izručenje državljana iz te autonomne regije na suđenje u Kinu.

“Shvaćam razlog za prosvjed no nadam se da će uspjeti to srediti. Nadam se da će se uspjeti dogovoriti s Kinom”, istaknuo je Trump, ocijenivši kako su prosvjedi bili masovni. “Bilo je milijun ljudi. To je najveći prosvjed koji sam ikad vidio”, zaključio je.

