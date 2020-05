TRUMP POVUKAO DRASTIČAN POTEZ: Prekida odnose s WHO: ‘Kina ima potpuni nadzor nad njima’

Trump je na konferenciji za medije u Bijeloj kući ponovio prijetnje da će SAD prestati financirati WHO

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u petak je rekao da prekida odnos SAD-a sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) zbog upravljanja krizom izazvanom širenjem novog koronavirusa te optužio tu organizaciju da je u biti postala marioneta Kine.

Trump je na konferenciji za medije u Bijeloj kući ponovio prijetnje da će SAD prestati financirati WHO.

On je rekao da WHO nije proveo reforme koje su tražene ranije ovog mjeseca. Trump je rekao da su kineski dužnosnici “ignorirali svoje obveze podnošenja izvješća” o virusu WHO-u i kritizirao WHO da je nije adekvatno informirao svijet kada su kineske vlasti prvi put otkrile virus.

‘Nisu proveli zatražene reforme’

“Kina ima potpuni nadzor nad Svjetskom zdravstvenom organizacijom iako plaća samo 40 milijuna dolara godišnje dok Sjedinjene Države plaćaju oko 450 milijuna dolara godišnje. Mi smo naveli reforme koje mora provesti i izravno im se obratili ali su oni odbili djelovati”, rekao je Trump.

“Zato što nisu proveli zatražene uvelike potrebne reforme, danas ćemo prekinuti naš odnos sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i ta sredstva preusmjeriti drugima u svijetu i za opravdane žurne potrebe globalnog javnog zdravstva”, rekao je.

Trump već duže vrijeme dovodi u pitanje vrijednost Ujedinjenih naroda i multilateralizma. Otkako je preuzeo dužnost napustio je UN-ovo Vijeće za ljudska prava, UNESCO, globalni sporazum o borbi protiv klimatskih promjena i sporazum o iranskom nuklearnom programu.

WHO i glavni tajnik UN-a još nisu odgovorili na Trumpovu odluku.