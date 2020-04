TRUMP POTPUNO IZGUBIO KOMPAS: ‘Možemo li ubrizgati dezinficijens u oboljelog od korone?’; pogledajte što su mu liječnici poručili

Osim toga, predsjednik SAD-a predlaže i ozračivanje tijela pacijenata UV svjetlom, što je liječnica opovrgnula tijekom Trumpova govora na dnevnoj konferenciji o koronavirusu

Znanstvenu i medicinsku zajednicu prošla je jeza nakon što je američki predsjednik Donald Trump iznio prijedlog kako bi se koronavirus trebao liječiti. Naime, on predlaže da se dezinfekcijsko sredstvo kao što je izopropilni alkohol, ubrizga u tijelo, prenosi BBC. Trumpove navode zdravstvena struka je nazvala opasnima i neodgovornima.

Osim toga, predsjednik SAD-a predlaže i ozračivanje tijela pacijenata UV svjetlom, što je liječnica opovrgnula tijekom Trumpova govora na dnevnoj konferenciji o koronavirusu. Američki znanstvenici otkrili su da virus gubi snagu kada je izložen visokim temperaturama, suncu i vlazi. Istraživanje je pokazalo kako bi se virus u slini ili respiratornim tekućinama mogao ubiti izbjeljivačem i to u roku od pet minuta. Izopropilni alkohol bi navodno trebao učiniti isto, ali u kraćem vremenu. Američki predsjednik kazao je da to istraživanje valja shvatiti ozbiljno.

Što je Trump rekao?

Ono što Trump očito ne zna jest da su dezificijensi opasne tvari i da mogu biti otrovni ako se progutaju. Čak i vanjsko izlaganje može biti opasno za kožu, dišni sustav i oči.

“Dakle, pretpostavimo da smo silno ‘pogodili’ tijelo, bilo ultraljubičastim ili samo vrlo moćnim svjetlom”, rekao je predsjednik, obraćajući se dr. Deborah Birx, koordinatorici odgovora u vezi koronavirusa Bijele kuće, pa nastavio: “I mislim da ste rekli da to nije je provjereno, ali to ćete testirati… I tada sam rekao, pretpostavljajući da ste unijeli svjetlost u tijelo, što možete i kroz kožu ili na neki drugi način. I mislim da ste rekli da ćete i vi to testirati. Zvuči zanimljivo”, rekao je Trump.

“A onda vidim dezinfekcijsko sredstvo tamo gdje to ispadne za minutu. Jedna minuta. I postoji li način da nešto takvo napravimo ubrizgavanjem unutar ili gotovo čišćenjem? Pa bi bilo zanimljivo to provjeriti”, rekao je Trump i dodao da “on nije liječnik”, ali da je pametan, pokazujući na svoju glavu.

Na istoj presici liječnica opovrgnula Trumpa

Nakon hrpe gluposti koju je izrekao, Trump se okrenuo prema dr. Birx i pitao je li čula da se toplina i svjetlo koriste za liječenje koronavirusa. Liječnica je rekla da se zračenje i vrućina ne koriste za liječenje koronavirusa.

Dodala je da je svjetlo vjerojatno dobro za groznicu i da toplina pomaže čovjekovu tijelu pod temperaturom da reagira, no da se svjetlo ne koristi za liječenje. Jedan novinar je pitao može li ono što Trump govori biti štetno za Amerikance jer je riječ o dezinformacijama.

Medicinski stručnjaci šokirani Trumpovom izjavom

Trumpova izjava šokirala je američke medicinske stručnjake među kojima je i dr. Vin Gupta, inače pulmolog. On je za NBC rekao da je sama ideja o ubrizgavanju bilo kakvog proizvoda za čišćenje u tijelo opasna i neodgovorna. Naveo je da je ta metoda poznata po tome što je koriste ljudi koji se žele ubiti.

“Kao doktor ne mogu preporučiti ubrizgavanje dezinfekcijskog sredstva u pluća ili korištenje UV-zraka za liječenje koronavirusa. Ne slušajte Trumpove medicinske savjete”, napisao je na Twitteru liječnik Kashif Mahmood iz Zapadne Virginije.

Jedan liječnik komentirao je da je samo udisanje takvih para nešto najgore što čovjekova pluća mogu iskusiti.

