TRUMP PODIJELIO UVREDLJIVU SNIMKU; Njegovi pobornici uzvikuju rasistički slogan: ‘bijela nadmoć’

Američki predsjednik Donald Trump na svom je Twitter profilu danas podijelio videosnimku u kojoj njegovi pobornici uzvikuju „bijela nadmoć“, slogan kojim se koriste krajnje desni bijeli rasisti.

Objava nastala u floridskoj zajednici za umirovljenike Villages prikazuje kolonu starijih Amerikanaca koji prolaze u vozilima za golf igrališta, ukrašenima američkim zastavama i sloganima podrške Trumpu, dok su oko njih okupljeni protivnici republikanskog predsjednika.

Videosnimka svađe dviju strana duga je dvije minute, a uzvikivanje slogana „bijela nadmoć“ (white power) čuje se već na njezinom samom početku. „Hvala velikim ljudima zajednice Villages. Demokrati radikalne ljevice koji ništa ne rade pasti će na jesen. Korumpirani Joe je gotov. Vidimo se uskoro“, napisao je Trump uz snimku.

Njegova objava događa se u vrijeme rasnih napetosti, rasprave o sustavnoj diskriminaciji i raširenih prosvjeda, nakon što je policija krajem prošlog mjeseca ugušila afroamerikanca Georgea Floyda.

Senator Tim Scott, jedini crnački republikanac u senatu, ubrzo je kritizirao predsjednika. „Nije trebao podijeliti tu objavu i trebao ju je ukloniti“, rekao je Scott za CNN. „Cijela stvar je uvredljiva“, zaključio je.

