TRUMP POBIJESNIO NA DEMOKRATE I PREKINUO SASTANAK: ‘Ne možete istodobno istraživati i donositi zakone, razdirete Sjedinjene Države’

Trump naprasno prekinuo sastanak s demokratima, pa ih optužio da nastavljaju istragu o njegovim vezama s Rusijom i optužuju ga za prikrivanje

Američki predsjednik Donald Trump naprasno je danas prekinuo sastanak s demokratima u Kongresu o proračunu za infrastrukturne projekte, a zatim se obrušio na njih jer nastavljaju istragu o njegovim vezama s Rusijom i optužuju ga za prikrivanje. “Ja ne zataškavam”, rekao je uznemireni Trump novinarima u Bijeloj kući pošto je prekinuo sastanak s demokratima. Zatim je nanizao ‘litaniju’ o istrazi koju je posebni izvjestitelj Robert Mueller vodio o navodnom dosluhu njegove predsjedničke kampanje iz 2016. i Moskve te o njegovim pokušajima da spriječi nastavak tih ispitivanja.

Predsjednik Trump, koji se želi natjecati za još jedan mandat 2020., rekao je da zbog njihove “lažne” istrage neće s demokratima razgovarati o infrastrukturi, a to je jedno od rijetkih pitanja u kojima se dvije stranke mogu suglasiti. Predsjednica Zastupničkog doma, demokratkinja Nancy Pelosi, nije se povukla i spomenula je mogućnost opoziva, postupka što ga je Ustavni sud ustanovio za smjenu predsjednika s dužnosti. “Činjenica je, a to je vidljivo svima u javnosti, da predsjednik ometa pravosuđe i sudjeluje u prikrivanju i da bi to mogao biti prekršaj zbog kojeg se može pokrenuti opoziv”, rekla je Pelosi.

Demokrati tvrde da prebacuje krivnju

Nakon propasti sastanka i Trumpovih bijesnih kritika na račun demokrata izrečenih u ružičnjaku Bijele kuće, demokrati su optužili predsjednika da na njih prebacuje krivnju. Izrazili su zabrinutost zbog njegova ponašanja i dugoročnih posljedica na donošenje odluka u Washingtonu. “Predsjednik je jasno dao do znanja da ne želi razmotriti nijedno važno pitanje sve dok je on pod istragom”, rekao je Dick Durbin, drugi najvažniji demokrat u Senatu pa poručio “Imam poruku za predsjednika: svaki je predsjednik pod istragom. Takva je priroda našeg ustava”.

Trump i demokrati koji imaju većinu u Zastupničkom domu, spore se jer oni žele nastaviti istragu o njegovim vezama s Rusijom, a predsjednik sve više tvrdi da njegovi savjetnici nisu dužni odazvati se njihovim pozivima na saslušanje. Predsjednik minira više kongresnih istraga tako što se oglušuje o subpoene i odbija dopustiti sadašnjim i bivšim savjetnicima da svjedoče i predaju dokumente.

Trump tvrdi da demokrati razdiru državu

Rano poslije podne, pošto je prebrodio dramu, Trump je na Twitteru napisao “Ne možete istodobno istraživati i donositi zakone”, te je optužio demokrate u Kongresu da “razdiru Sjedinjene Države”. Pelosi je Trumpov naprasni prekid sastanka o infrastrukturi protumačila drukčije. Kazala je da Trumpu možda nedostaje samopouzdanja da će se moći nositi s izazovom i da ne poštuje to da Kongres i Bijela kuća surađuju. “U svakom slučaju, molim za predsjednika Sjedinjenih Država i molim za Sjedinjene Američke Države”, rekla je Pelosi.

Na temu opoziva o čemu se mnogo govori, Pelosi je ranije, prije sastanka o infrastrukturi, rekla da Trup sudjeluje “u prikrivanju”. “Nitko nije iznad zakona, uključujući predsjednika Sjedinjenih Država”, rekla je. Odbor za pravosuđe Zastupničkog doma, izdao je u utorak dva nova pravna naloga za svjedočenje bivših suradnika u Bijeloj kući, među kojima je i bivša direktorica za komunikacije Hope Hicks, bliska Trumpu. U utorak su ministarstvo pravosuđa i Bijela kuća objavili da bivši predsjednikov savjetnik Donald McGahn, za koji je Odbor izdao pravni nalog, nije obavezan svjedočiti.