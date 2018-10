TRUMP OTKRIO U INTERVJU: ‘Vladimir Putin je vjerojatno upleten u atentate i trovanja’

U intervjuu za CBS američki predsjednik Donald Trump otkrio je kako mu je jako ugodno u Washingtonu iako je to jako zlobno mjesto

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu za CBS kako je ruski predsjednik Vladimir Putin vjerojatno upleten u atentate i otrovanja, ali ne u SAD-u.

“Naravno, ne bi trebali to raditi,” dodao je Donald Trump, prenosi CNN.

U intervjuu je komentirao neke od ključnih političkih tema poput Sjeverne Koreje, Rusije, Kine pa čak i status vlastitih članova kabineta.

Upletenost Rusije u izbore

Nakon što su ga upitali smatra li je li se Rsuija uplitala u predsjedničke izbore 2016. godine, Trump je rekao kako misli da to nije samo Rusija.

“Bili su upleteni, ali mislim da se i Kina uplela kao i druge zemlje,” izjavio je Trump i dodao: ‘I ja iskreno mislim kako je Kina veći problem”.

Sjeverna Koreja

Nakon što su ga pitali o njegovom prihvaćanju sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, Trump je izjavio kako on zna da Kim krši ljudska prava, ali njegovi napori doveli su do toga da je manje prijetnji upućeno SAD-u.

“Naravno, ja znam za sve te stvari. Mislim, ja nisam dijete. Ja znam te stvari. Gledajte, pustimo to kako je. Ja se slažem s njime jako dobro. Imam dobru energiju s njime. Pogledajte koje su nam grozne prijetnje bile upućene. Nema više prijetnji, nema više prijetnji,” ustvrdio je američki predsjednik Donald Trump, prenosi CNN.

Trgovinski rat s Kinom

Trump je rekao kako bi mogao nametnuti nove carine Kini. Sada kada je SAD-e nametnuo Kini 250 milijardi u carinama, Trump je prošli mjesec zaprijetio nametanjem s još više carina ukoliko Kina uzvrati protiv američkih farmera i drugih industrija.

“Oni žele pregovarati…oni žele pregovarati,” ustvrdio je, prenosi CNN.

Kada su ga upitali je li spreman pregovarati, Trump je odgovorio: “Imam sjajnu kemiju s kineskim predsjednikom Xiom. Ne znam hoće li se to nužno nastaviti. Rekao sam predsjedniku Xiu kako ne možemo nastaviti s time da nam Kina uzme 500 milijardi dolara u trgovini i rekao da sam mi to ne možemo i da nećemo to više činiti.

Ustvrdio je kako ih ne želi gurnuti u ekonomsku krizu, te kako samo želi da imaju pošteni dogovor i da želi da otvore svoje tržište kako je i američko.

Istraga Roberta Muellera

Kada su ga upitali hoće li obećati da se neće uplesti u istragu posebnog istražitelja Roberta Muellera, Trump je odbio, ali je nastavio zadržavati svoj stav kako nije bilo koluzije s Rusijom

“Ne obećajem ništa,” izjavio je i dodao: “Ali ću ti reći kako nemam namjeru to učiniti. Mislim kako je nepravedna istraga jer nije bilo koluzije”.

Zločesto mjesto?

Nakon što je Melania Trump komentirala kako postoje zaposlenici Bijele kuće kojima se ne može vjerovati, osvrnuo se na to i njezin suprug.

“Dijelim iste osjećaje. Ja ne vjerujem svakome u Bijeloj kući, da budem iskren. Inače, pazim. Mislim da inače pazim. Ali ne kažem da vjerujem svima u Bijeloj kući. Nisam dijete, to je težak posao. To je zlobno mjesto. Washington je zlobno mjesto. Napadi, pričanje iza leđa, ali znate na svoj način, osjećam se ovdje jako ugodno”, izjavio je Donald Trump, prenosi CNN.

