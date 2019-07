TRUMP U KONGRESU OPTUŽEN ZA RASIZAM: ‘Ozakonili su strah i mržnju prema novim Amerikancima i pripadnicima drugih rasa’

Donald Trump optužen je za rasizam u Zastupničkom domu američkog Kongresa

Donji dom američkog Kongresa glasovao je jučer kako bi osudio “rasističke komentare” američkog predsjednika, što je optužba od koje se on branio dok je i dalje žestoko napadao četiri demokratske zastupnice, pripadnice manjina. Zastupnički dom u kojemu demokrati imaju većinu, “oštro osuđuje rasističke komentare predsjednika Donalda Trumpa koji su ozakonili i povećali strah i mržnju prema novim Amerikancima i pripadnicima drugih rasa”, piše u tekstu za koji su glasala i četiri republikanska zastupnika.

‘Ako ne volite našu zemlju, slobodno otiđite’

Trump je za vikend napisao na Twitteru da se četiri kongresnice, od kojih su tri rođene u SAD-u, trebaju “vratiti u uništena i kriminalom opustošena mjesta iz kojih su došle”. U ponedjeljak im je uputio poruku: “Ako ne volite našu zemlju i niste sretne ovdje, slobodno otiđite”, a jučer je napisao da te objave “NISU rasističke”. “U meni nema ni trunke rasizma! Takozvano glasovanje je demokratska prijevara. Republikanci ne smiju pokazati ‘slabost’ i upasti u njihovu stupicu”, napisao je američki predsjednik.

Na koga je Trump mislio?

U svojim prvim objavama na Twitteru Trump nije imenovao kongresnice, no izdvojio ih je u obraćanju u Bijeloj kući u ponedjeljak. To su Alexandria Ocasio-Cortez iz New Yorka, Ilhan Omar iz Minnesote, Ayanna Pressley Iz Massachusettsa i Rashida Tlaib iz Michigana.

Čini se da je Trump s obzirom na predsjedničke izbore u studenom 2020. odlučniji no ikad da mobilizira svoje biračko tijelo – koje u velikoj većini čine bijelci – i učini sve kako bi unio podjele među svoje političke protivnike.