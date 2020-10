TRUMP OPLEO PO BORATU: ‘On je lažnjak i ne smatram ga smiješnim. Dapače, bio mi je jeziv’

Netom prije službenog predstavljanja ‘Boratovog naknadnog slikopisa’, američki predsjednik Donald Trump prisjetio se svog jedinog susreta s britanskim komičarem Sachom Baronom Cohenom

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da nije ljubitelj britanskog komičara Sache Barona Cohena niti njegovog lika Borata. Naime, mediji “preko bare” su se raspisali nakon što je Cohen poprilično nezgodno prevario Trumpova odvjetnika i bivšeg njujorškog gradonačelnika Rudolpha Giulianija.

On je u svom novom filmu, skraćeno nazvanom “Boratov naknadni slikopis” htio “darovati” svoju 15-godišnju kćer reporterku Tutar Giulianiju kako bi pokazao svoju odanost Trumpu. Nakon odrađenog intervjua, njih su dvoje ušli u hotelsku sobu i raskomotili se. U jednom trenutku je Giuliani spustio ruku u hlače, a tada je Borat uletio u sobu nakaradno odjeven i uzviknuo: “Ima 15 godina, prestara je za tebe!”

Giuliani je napao “totalno senzacionalizirani lažni prikaz smiješnog filma idiota Borata”. Rekao je da je scena, snimljena u srpnju, bila “usputni posao” i znak odmazde zbog toga što je tražio potencijalno skandalozne dokumente s prijenosnog računala koji pripada Hunteru Bidenu, sinu Joea Bidena. “Nije slučajno da se to dogodilo kad sam sve ove dokaze predao njihovom princu i dragom Joeu Bidenu, koji je jedan od najvećih prevaranata u posljednjih trideset godina, budući da imam hrabrosti reći da sam ja meta”, rekao je za radio WABC.

Pokušao prevariti Trumpa

Trump je novinarima u svom zrakoplovu priznao što misli o Cohenu, ali i otkrio da ga je pokušao prevariti. “Znate, prije nekoliko godina pokušao me prevariti, a ja sam jedini rekao da nema šanse. On je lažnjak i ne smatram ga smiješnim. Dapače, bio mi je jeziv”, prenio je The Sun Trumpove riječi.

Taj se “incident” dogodio 2003. kada je Cohen, prerušen u svog lika, britanskog repera Ali G-ja, obavio kratki intervju s njim, pritom mu napomenuvši mogućnost ulaganja u rukavice kako bi zaštitio ruke dok jede sladoled. Vidno iznervirani Trump mu je tad poručio: “Nadam se da ćete zaraditi puno novca”.

‘Najrasističkiji film u povijesti’

Novi film suočio se s kritikama i izvan politike, a jedan od kritičara je i financijski analitičar Nassim Nicholas Taleb, kojeg je Borat ismijavao kao rasista. “Borat je gotovo najrasističkiji film u povijesti, jer otvoreno ponižava Kazahstance. Ipak, mnogi bivaju ‘izostavljeni’ zbog zlouporabe određenih riječi izvan konteksta. Dakle, Sacha Baron Cohen i autori dobivaju besplatan prolaz na ‘ljevici’, jer napadaju Giulianija? Posjetio sam Kazahstan nekoliko puta. Svaki put su mještani navodili tu temu i inzistirali da Borat nije reprezentativan lik, da je nepravedan, da nanosi veliku štetu itd.”, napisao je Taleb na Twitteru.