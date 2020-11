TRUMP: ‘Od kada jadni mainstream mediji određuju tko će biti predsjednik?’; Oglasila se i Melanija, ponavlja isto što i suprug

Iako već brojni republikanci čestitaju Joe Bidenu na izboru za predsjednika SAD-a, Donald Trump i najbliži suradnici odbijaju priznati poraz.

BIDEN PRIPREMA PREUZIMANJE VLASTI: Trumpovi saveznici ne priznaju poraz, a što za to vrijeme radi aktualni predsjednik? Otišao je na golf

Mnogi, pritom, pozivaju da se izborni proces završi do kraja i da se istraže sve eventualne nepravilnosti, no na svom profilu, Trump nastupa prilično ratobornije. Tako je u posljednjoj objavi postavio ironično pitanje. “Otkad jadni mainstrem mediji određuju tko će biti predsjednik? Puno smo toga naučili u zadnja dva tjedna!”, napisao je Trump.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020