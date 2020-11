U jeku prebrojavanja glasova u nekoliko Saveznih država, na Twitteru se oglasio američki predsjednik Donald Trump. Trump je ponovno u tvitu insinuirao da je preokret u glasovima za Joea Bidena u državama kao što su Michigan i Wisconsin, zapravo izborna prijevara.

“Jučer sam vodio sa solidnom prednošću, u mnogim ključnim državama u kojima vlast u gotovo svim instancama drže demokrati. Najednom, u jednoj po jednoj, prednost se počela magično smanjivati dok su se počeli brojati iznenadni glasački listići. Vrlo čudno, a ‘anketari’ su sve potpuno i povijesno pogriješili”, napisao je Trump na Twitteru.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020