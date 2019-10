TRUMP OBJASNIO ZAŠTO VOLI KURDE: ‘Nisu nam pomogli kod iskrcavanja u Normandiji, a potrošili smo puno novca za streljivo, oružje…’

Trump: ‘Kurdi nam nisu pomogli tijekom Drugog svjetskog rata i iskrcavanja u Normandiji’

Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako voli Kurde, ali i naglasio da Kurdi nisu pomogli Amerikancima kod iskrcavanja u Normandiji. Na pitanje o američkom povlačenju iz Sirije gdje su Kurdi ostavljeni na milost turskoj ofenzivi, te o mogućnosti da Amerikanci stvore savez s Kurdima, američki predsjednik je odgovorio da Kurdi “nisu pomogli” Sjedinjenim Državama tijekom Drugog svjetskog rata i iskrcavanja u Normandiji.

“Kurdi se bore za svoju zemlju, to trebate razumjeti”, objasnio je republikanski predsjednik. Pozvavši se na jedan “jako moćan” članak, on je objasnio svoj argument. “Oni nam nisu pomogli tijekom Drugog svjetskog rata. Nisu nam pomogli u Normandiji, na primjer”. “Potrošili smo jako puno novca za pomoć Kurdima, bilo za streljivo, oružje ili gotovinu. To znači da volimo Kurde”, zaključio je.

ERDOGAN POKRENUO NAPAD NA KURDE U SIRIJI! Turski predsjednik ne sluša nikoga, čak mu je i Putin rekao neka dobro razmisli

Turski napad na kurdske snage

Turska je u srijedu pokrenula ofenzivu na kurdske snage na sjeveroistoku Sirije, koji su bili saveznici Zapada u borbi protiv Islamske države. Ofenziva je pokrenuta nakon odluke Donalda Trumpa da povuče američke postrojbe iz graničnih područja Sirije.

U srijedu je Trump rekao da se nada da će njegov turski kolega Recep Tayip Erdogan koliko god je moguće “racionalno i humano” djelovati u Siriji. “Ukoliko djeluje nepravedno, skupo će platiti. Ako se to dogodi uništit ću njihovo gospodarstvo”, upozorio je.

TURSKA POČELA KOPNENU OFENZIVU U SIRIJI: Nakon razaranja iz zraka, vojnici ušli u zemlju