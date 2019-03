TRUMP NEUGODNO IZNENAĐEN PREGOVORIMA O BREXITU, KRITIZIRAO MAY: ‘Mislim da se moglo drugačije pregovarati’

Trump je danas rekao da očekuje “opsežni” trgovinski dogovor sa Velikom Britanijom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je “iznenađen” koliko pregovori o Brexitu teku “loše”, pošto je britanski parlament ponovo odbio dogovor o izlasku iz Europske unije.

“Iznenađen sam koliko sve ide loše. Iskreno, mislim da se moglo drukčije pregovarati”, rekao je Trump u Ovalnom uredu u društvu irskog premijera Lea Varadkara.

“Stanje je teško”, dodao je, istaknuvši napose težinu “pitanja granice s Irskom”.

Trump je usto ocijenio da novi referendum o Brexitu nije moguć. “Ne mislim da je drugo glasovanje moguće jer bi to bilo nepravedno prema onima koji su pobijedili”, istaknuo je.

Kritizirao May

Trump, velik kritičar multilateralizma, već je u razgovoru za tabloid The Sun u prigodi svog prvog službenog posjeta Velikoj Britaniji rekao da bi on pregovarao “sasvim drukčije” od premijerke Therese May.

May je poslije otkrila da joj je predsjednik iznio neočekivan prijedlog za uspjeh brexita: “Tužite EU sudu”.

Petnaest dana do teorijskog dana izlaska, britanski zastupnici trebaju se očitovati o odgodi Brexita.

Trump je danas rekao da očekuje “opsežni” trgovinski dogovor sa Velikom Britanijom, uslijed brexita gdje Britaniju očekuje odgoda izlaska iz Europske unije jer je parlament odbio vladin prijedlog izlaznog dogovora.

Slijedi dogovaranje trgovinskih ugovora

Britanija će stoga morati dogovarati trgovinske ugovore u svoje ime sa drugim zemljama, uključujući i SAD, po prvi puta u više desetljeća.

“Moja administracija se veseli pregovorima o opsežnom trgovinskom ugovoru sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Potencijali su neograničeni”, napisao na Trump na Twitteru.

Ured američkog trgovinskog predstavnika rekao je kako će započeti razgovore sa Britanijom nakon što izađe iz EU-a 29. ožujka.

Britanski ministar trgovine Liam Fox rekao je da je Trump pokazao ambiciju za trgovinskim ugovorom te da se nada ojačavanju trgovinskih odnosa dviju zemalja.

“Povećanje trgovine između nas ojačati će savezništvo koje ide dalje od ekonomije, osiguravajući nacionalnu sigurnost te donoseći prosperitet našem narodu”, rekao je Fox u odgovoru na Trumpov tvit.

‘Amerika na prvom mjestu’

Trump je američku ekonomiju i trgovinu postavio kao temelj svojeg predsjedničkog mandata kroz slogan “Amerika na prvom mjestu”, i pritom traži nove pregovore sa Kinom, Kanadom i Meksikom te Europskom unijom.

Nešto više od dva tjedna je preostalo do predviđenog izlaska Britanije iz EU-a, a parlament u četvrtak glasa o odgodi izlaska uslijed dva propala glasovanja gdje su odbili sve dogovore premijerke Therese May i EU-a.