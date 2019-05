TRUMP NEGIRA PLANOVE O SLANJU 120.000 VOJNIKA NA BLISKI ISTOK: ‘E a sada, bih li ja to napravio? Naravno. Poslali bismo dvostruko više vojnika’

Trump negira navode da namjerava poslati 120.000 vojnika na Bliski istok

Američki predsjednik Donald Trump danas je zanijekao navode iz američkog tiska da planira poslati 120.000 vojnika na Bliski istok kako bi odbili moguće vojne i nuklearne napade iz Irana. “Mislim da su to lažne vijesti, OK? E a sada, bih li ja to napravio? Naravno. No nismo to još isplanirali. Nadam se da nećemo morati imati takav plan. I ako to učinimo, poslali bismo dvostruko više vojnika nego što se navodi”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj Kući.

Američki dnevnik The New York Times (NYT) je izvijestio kako je Patrick Shanahan, privremeni ministar obrane, prošli tjedan predstavio ažurirani plan na sastanku najviših dužnosnika američke nacionalne sigurnosti, a koji predviđa slanje oko 120.000 vojnika u regiju ako bi Iran napao SAD ili ubrzao razvoj nuklearnog oružja. Ažurirani plan ne odnosi se na kopnenu invaziju Irana jer za to bi trebalo mnogo više vojnika, piše NYT-u citirajući izjave neimenovanih dužnosnika Trumpove administracije. U ažuriranom planu očit je utjecaj najvećeg zagovornika oštre akcije protiv Irana, savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona, stoji u navodima NYT-a.

Iran najavio povlačenje iz nuklearnog sporazuma

Već napeti odnosi između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Iran pogoršali su se prije tjedna dana kada je Iran objavio da će početi povlačenje iz ključnih dijelova nuklearnog sporazuma iz 2015., kojega je cilj spriječiti Iran da razvije nuklearnu bombu, a iz kojeg se Washington jednostrano povukao prošle godine.

SAD je prošli vikend na Bliski istok poslao svoj nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln, a zatim i USS Arlington te sustav projektila Patriot što je sve obrazložio kao jasnu poruku Iranu. K tomu SAD pooštrava sankcije Iranu i prijeti sankcijama drugim državama ako nastave kupovati iransku naftu jer želi iranski izvoz svesti na nulu. Cijene nafte porasle su u ponedjeljak, gdje je cijena na tržištima skočila na skoro 71 dolar. Iran je snaženje vojne nazočnosti SAD-a ocijenio kao “psihološki rat” i zastrašivanje, a istaknuti iranski klerik je u petak upozorio da američka flota može biti “uništena jednom raketom”.