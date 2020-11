‘TRUMP NEĆE MIRNO PRIZNATI PORAZ’: Analitičar ističe da čak i ako Biden dođe u Bijelu kuću, poluge moći ostaju u rukama republikanaca

‘Ne mislim da je sve gotovo. Pitanje je hoće li biti gotovo i kad sve bude prebrojano jer slijede tužbe i pravni procesi’, ističe

Politički konzultant Mate Mijić za N1 je istaknuo da američki predsjednički izbori još nisu gotovi iako je Joe Biden favorit.

BITKA ZA BIJELU KUĆU: Biden se jako približio pobjedi, ali stigle su nove brojke iz Arizone; Situacija je napeta, Trump prijeti

“Ne mislim da je sve gotovo. Pitanje je hoće li biti gotovo i kad sve bude prebrojano jer slijede tužbe i pravni procesi, a to će se sigurno dogoditi u Wisconsinu”, rekao je Mate Mijić.

Iako postoji prilična vjerojatnost da Biden osvoji predsjedničke izbore, republikanci itekako imaju razloga za zadovoljstvo.

‘Rješavaju se Trumpa koji im ionako nije sjeo’

“Republikanska stranka je sad u dobroj poziciji. Republikanski establišment rješava se Trumpa koji im nikad nije sjeo, a Senat i dalje drže. Imaju i većinu u Vrhovnom sudu i puno konzervativnih sudaca. Preoteli su i jedno guvernersko mjesto pa će i tu imati većinu. Republikanci nemaju problem u vidu Donalda Trumpa jer kontroliraju sve poluge vlasti osim Bijele kuće. Biden ionako nije pretjerano problematičan jer je on establišment demokrat s kojima su dosad dobro funkcionirali.”

Ako Biden pobijedi, Trump će imati problema s priznavanjem poraza, smatra Mijić: “Trump mi ne djeluje kao netko tko priznaje poraze i sumnjam da će to napraviti. Trump će vjerojatno isto doći do 70 milijuna glasova, no nisam uvjeren da će ikad priznati da je izgubio izbore. Ni Hillary Clinton to nije olako napravila. No mislim da nema izbora nego mirno predati vlast, Amerika to ne bi oprostila.”

Također, dodaje da se i gubitkom izbora neće završiti utjecaj Trumpa na republikansku stranku “jer je puno njegovih kandidata dio te mašinerije”. Biden neće biti pretjerano utjecajan predsjednik što će također ići na ruku republikancima, smatra.