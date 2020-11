TRUMP NE ODUSTAJE: Sastaje se s republikancima i pokušava ih uvjeriti da interveniraju u ključnim državama u kojima je pobijedio Biden

Trumpova strategija ostanka na vlasti sve je više usredotočena na uvjeravanje republikanskih zastupnika da interveniraju u njegovo ime u ključnim saveznim državama u kojima je Biden pobijedio

Sastanak predsjednika Donalda Trumpa i republikanaca iz Michigana, važnih za potvrdu Bidenove izborne pobjede u toj državi, nema veze s izborima i na njemu neće sudjelovati dužnosnici izbornog stožera, rekla je u petak glasnogovornica Bijele kuće Kayleigh McEnany, ne navodeći o čemu će razgovarati.

“Sastanak nema veze s izborima. Na njemu neće biti nikoga iz kampanje. On se uobičajeno sastaje sa zastupnicima iz svih dijelova zemlje”, rekla je McEnany novinarima.

Pokušava osporiti Bidenovu pobjedu

Trump će se u petak sastati sa čelnikom senatske manjine u Michiganu Mikeom Shirkeyem i predsjednikom tamošnjeg Zastupničkog doma Leejem Chatfieldom, u vrijeme kada pokušava osporiti pobjedu izabranog predsjednika Joea Bidena na temelju ničim dokazanih optužbi za izbornu prevaru.

Dvojica republikanskih zastupnika imaju ključnu ulogu u dodjeli elektorskih glasova Michigana izabranom predsjedniku Joeu Bidenu.

Shirkeya i kolege su u washingtonskoj zračnoj luci dočekali brojni prosvjednici do kojih su neki nosili transparente na kojima je pisalo “SRAMOTA” dok su drugi skandirali “Potvrdite rezultat!” i “Poštujte michiganske glasače”, Jedan je prosvjednik upitao: “Što vam je Trump obećao?”.

Dvojica zastupnika će saslušati što predsjednik, koji je zatražio sastanak, ima reći, rekao je jedan izvor a Shirkey je ranije ovoga tjedna za jedan michiganski list rekao da neće imenovati druge elektore, koji bi u pravilu trebali imati samo simboličnu ulogu potvrde izbora koji su napravili birači.

Zastupnica demokrata iz MIchigana Debbie Dingell na konferenciji za medije s drugim zastupnicima sastanak je nazvala “potpuno neprimjerenim” i obećala da će se demokrati oduprijeti svakom pokušaju da se Bidenu oduzme pobjeda.

Trumpova strategija

Trumpova strategija ostanka na vlasti sve je više usredotočena na uvjeravanje republikanskih zastupnika da interveniraju u njegovo ime u ključnim saveznim državama u kojima je Biden pobijedio.

Biden je u izbornom kolegiju osvojio 306 elektorskih glasova prema Trumpovih osvojenih 232, što je znatno iznad 270 glasova koliko je potrebno za pobjedu.

Trump i njegovi saveznici u četvrtak su izgubili tri presude u pokušaju da spriječe proglašenje demokrata Bidena izbornim pobjednikom. Zahtjeve njegovih odvjetnika odbacili su suci u Georgiji, Pennysylvaniji i Arizoni.

Trumpov pravni tim, predvođen njegovim osobnim odvjetnikom, bivšim gradonačelnikom New Yorka Rudyjem Giulianijem, u srijedu je održao konferenciju za medije na kojoj je ponovljeno da je Trump pobjednik izbora. Iznesen je niz optužbi o nepravilnostima na izborima, no najavljeno da je to tek početak dugog procesa i da će dokaze predočiti tek kasnije.