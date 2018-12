TRUMP NE ODUSTAJE: Najavio blokadu vlade sve dok se ne dogovore oko financiranja izgradnje zida

Američka vlada je privremeno blokirana u subotu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će privremena blokada vlade trajati sve dok se ne odobre financijska sredstva za izgradnju zida na granici s Meksikom.

Novac za izgradnju zida

Američka vlada je privremeno blokirana u subotu. Još uvijek nema naznaka da će se otvoriti vladine agencije zatvorene zbog Trumpova zahtjeva da se u proračunu osiguraju novci za izgradnju zida.

“Ne mogu vam reći kada će se odblokirati vlada”, rekao je Trump nakon što je snimio božićnu video poruku za američke vojnike u inozemstvu.

Predizborno obećanje

“Mogu vam reći da se to neće dogoditi dok ne budemo imali zid, ogradu, kako god to žele nazvati. Nazvat ću to kako god oni žele, ali će značiti istu stvar. To je prepreka za ljude koji nadiru u zemlju.”

Financiranje oko četvrtine vladinih programa, uključujući ministarstva unutarnjih poslova, pravosuđa i poljoprivrede istekla su u petak u ponoć. Neće biti obnovljena bez postizanja dogovora.

Izgradnja zida na granici s Meksikom najčešće je ponavljano predizborno obećanje Trumpa, ali se demokrati tome oštro protive.

Tradicionalni teški pregovori

Američki nacionalni parkovi ostat će otvoreni, no u njima će raditi tek dio osoblja za vrijeme trajanja blokade vlade. Oko 400 tisuća njihovih djelatnika radit će bez plaće, a 380 tisuća bit će poslano na privremeni dopust, dok se spor ne riješi. Neki od parkova bit će u cijelosti zatvoreni dok traju pregovori.

Policija, granične kontrole, pošta i zrakoplovne službe nastavit će s radom.

Pregovori o proračunu tradicionalno su teški. Često završavaju zakonima o privremenom financiranju vlade. No Washington je ove godine već imao dvije kratke blokade vlade.