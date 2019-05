TRUMP NE ISKLJUČUJE VOJNI SUKOB S IRANOM: ‘Trebali bi me nazvati i sjesti sa mnom za stol. Ako to učine, mi smo otvoreni za razgovor’

Trump pozvao Iran na razgovore te da odustane od nuklearnog programa

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je danas iransko vodstvo da sjedne za stol i s njim razgovara o odustajanju od nuklearnog programa te dodao da, s obzirom na povećane napetosti između dvije zemlje, ne može isključiti vojni sukob.

Na konferenciji za medije u Bijeloj kući sazvanoj u posljednji tren, Trump je odbio reći što ga je nagnalo da nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln uputi prema Perzijskom zaljevu. “Imamo informacije za koje ne želite znati. Vrlo su prijeteće i moramo se pobrinuti za sigurnost naše zemlje i drugih brojnih mjesta”, rekao je Trump.

Želi da ga nazovu

Na pitanje da li postoji rizik od vojnog sučeljavanja, odgovorio je ta bi se to moglo uvijek reći. “Ne želim reći ‘ne’, ali se nadam da do toga neće doći”, kazao je Trump.

Trump je u više navrata izrazio volju da se sastane s iranskim vodstvom te je to ponovio i danas pred novinarima. “Trebali bi me nazvati i sjesti sa mnom za stol. Mogli bi se sporazumjeti, postići pošteni dogovor. Mi samo ne želimo da imaju nuklearno oružje, ne tražimo previše”, rekao je Trump. “Trebali bi nazvati. Ako to učine, mi smo otvoreni za razgovor”, poručio je američki predsjednik.