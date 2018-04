TRUMP NAZVAO PUTINA I POZVAO GA NA SASTANAK: Susret će se održati u ‘skorijoj budućnosti’

Tajnica za medije Sarah Sanders rekla je u ponedjeljak da su Trump i Putin preko telefona razgovarali o bilateralnom susretu

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da dođe u Washington, rekao je glasnogovornik Kremlja.

Trump je uputio poziv u telefonskom razgovoru s Putinom 20. ožujka, rekao je glasnogovornik Kremlja Juri Ušakov u ponedjeljak u Moskvi, prema ruskoj novinskoj agenciji Interfax.

Lokacija nije poznata

Trump je kratko nakon razgovora rekao novinarima da su on i Putin razgovarali o sastanku “u skoroj budućnosti” no nisu rekli gdje bi se on trebao održati.



Tajnica za medije Sarah Sanders rekla je u ponedjeljak da su Trump i Putin preko telefona razgovarali o bilateralnom susretu. Kazala je da su razgovarali o “većem broju potencijalnih mjesta, uključujući Bijelu kuću” no dodala da “zasad nema više ništa dodati”.

SAD protjerao 60 ruskih diplomata

Prema Interfaxu, Ušakov je rekao da dvojica čelnika nisu razgovarala o tome kada bi se sastanak trebao održati no da se nada da SAD neće povući prijedlog.

Putin je prošli tjedan rekao da je spreman sastati se s Trumpom unatoč odluci SAD-a da protjera 60 ruskih diplomata i zatvori ruske konzulate u solidarnosti Velikom Britanijom nakon trovanja bivšega špijuna Sergeja Skripala i njegove kćeri Julije.