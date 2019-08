TRUMP JE SPREMAN NA SASTANAK S IRANSKIM PREDSJEDNIKOM: Susret bi se mogao dogoditi u narednim tjednima

Europske države pokušavaju smiriti sve gore napetosti između Irana i Sjedinjenih Država koje su se pogoršale kad se Washington povukao iz nuklearnog sporazuma koji je 2015. Teheran postigao sa svjetskim silama. SAD je odustao od tog dogovora i ponovno uveo sankcije iranskom gospodarstvu

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao kako je spreman susresti se s iranskim predsjednikom pod pravim okolnostima kako bi završili sukob oko nuklearnog sporazuma iz 2015., te je otkrio kako traju pregovori između država da se Iranu omogući inozemno kreditiranje i održavanje gospodarstva na životu.

No Trump je, govoreći na summitu G7 u francuskom Bairritzu, odbacio da će ukinuti gospodarske sankcije kako bi se nadoknadili gubici koje je zabilježio Iran.

Ima dobar osjećaj

Trump je novinarima rekao da je moguć susret između njega i iranskog predsjednika Hasana Rouhanija u narednim tjednima, a za Iran je rekao da je država “iznimnog potencijala”.

“Imam dobar osjećaj. Mislim da će se Rouhani htjeti susresti i izgladiti situaciju. Oni strašno pate”, rekao je američki čelnik.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron, domaćin summita, na istoj je konferenciji za medije otkrio kako mu je Rouhani rekao da je otvoren za susret s Trumpom. Macron je izrazio nadu da bi se susret mogao dogoditi u narednim tjednima. Trump i Rouhani će u rujnu sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

No Rouhani nije onaj koji daje zadnju riječ u Iranu. To čini iznimno protuamerički nastrojen vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, pa će sve što bi Rouhani i Trump dogovorili morati odobriti i on.

Velika napetost između Irana i SAD-a

Europske države pokušavaju smiriti sve gore napetosti između Irana i Sjedinjenih Država koje su se pogoršale kad se Washington povukao iz nuklearnog sporazuma koji je 2015. Teheran postigao sa svjetskim silama. SAD je odustao od tog dogovora i ponovno uveo sankcije iranskom gospodarstvu.

Macron je preko ljeta pokušao postići uvjete da bi se dvije strane vratile za pregovarački stol.

“Nadam se da ćemo u narednim tjednima, na temelju ovih razgovora, uspjeti organizirati summit između Rouhanija i Trumpa”, kazao je Macron i dodao kako vjeruje da bi njihov susret rezultirao dogovorom.

Macron je u nedjelju iznenadio summit G7 kad je u Francusku na njegov poziv stigao iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif koji je pod američkim sankcijama.

Zarif se tijekom posjete Biarritzu susreo s Macronom i britanskim i njemačkim dužnosnicima, a potom je otputovao nazad. Iako riskantan, čini se da je Macronov potez bio za sada uspješan jer je Trump u ponedjeljak podržao njegovu inicijativu i ublažio svoju inače žestoku retoriku prema Teheranu.

“Iznimno nasilna snaga”

Govoreći o nedavnoj agresivnoj retorici Irana dok je govorio o svojim kapacitetima za napade na američke interese, Trump je sugerirao da bi Iran bio suočen s “nasilnom snagom” ako provede svoje prijetnje.

“Oni ne mogu provesti ono što govore jer ako bi to učinili bi bili suočeni s iznimno nasilnom snagom. Pa vjerujem da će biti dobri”, kazao je Trump.

Istaknuo je kako nije spreman dati naknadu Iranu zbog sankcioniranja njegovog gospodarstva. No otkrio je kako se raspravlja o ideji da brojne države kreditiraju Iran kako bi spasio svoje gospodarstvo.

“Mi nećemo plaćati, mi ne plaćamo”, rekao je američki predsjednik i dodao kako bi Iran ipak mogao skupiti sredstva da se izvuče iz trenutne situacije, te kako im tu može pomoći nafta “koju imaju jako puno”.

Trump je ponovio kako Washington želi dodatne sigurnosne ustupke od Teherana, da želi dobar i “snažan” Iran i da SAD ne želi promjenu režima u toj državi.

“Znao sam da Zarif dolazi i podržao sam tu činjenicu. Želimo da Iran bude ponovno bogat, neka budu bogati i neka im dobro ide ako to žele”, kazao je.

Iako i europske sile žele nove pregovore s Iranom o nuklearnom programu, one smatraju da se mora poštovati i onaj postojeći kako bi se izbjegao širi rat na Bliskom istoku.