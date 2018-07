TRUMP JE BIJESAN: Bivši odvjetnik tajno snimio njihov škakljiv razgovor o isplati Playboyeve zečice

Trump niječe vezu s McDougal, kao i to da je ikada imao spolni odnos s Daniels

Američki predsjednik Donald Trump napao je svog bivšeg odvjetnika Michaela Cohena koji je navodno snimio njihov razgovor o isplati bivše Playboyeve zečice Karen McDougal.

Snimka je otkrivena ranije ove godine u pretresu Cohenova doma u New Yorku, prenijeli su američki mediji.

Trump je tvitao da je to što ga je snimao njegov odvjetnik “nezakonito”, a Cohenov odvjetnik mu je uzvratio da “nije u pravu”.

“Nezamislivo je da bi vlada provalila u odvjetnički ured (u cik zore) – gotovo nečuveno”, napisao je Trump na Twitteru, očito aludirajući na raciju FBI-a u travnju.

“Još je manje zamislivo da bi odvjetnik snimao klijenta – totalno nečuveno i vjerojatno nezakonito. Dobra je vijest da vaš dragi predsjednik nije učinio ništa loše”, dodao je.

Trumpov odvjetnik Rudi Giuliani rekao je u petak da je Cohen snimio razgovor s Trumpov u rujnu, dva mjeseca prije predsjedničkih izbora 2016., u kojem su raspravljali o tome da otkupe prava na priču Karen McDougal koja tvrdi da je bila Trumpova ljubavnica.

Cohen tajno snimio razgovor

Giuliani je u subotu potvrdio da se razgovor održao u Trumpovom tornju u New Yorku i da je ga je Cohen tajno snimio. U državi New York zakonito je snimiti razgovor ako na to pristane jedna strana.

Giuliani tvrdi da se nije spominjala isplata novcem iz kampanje u razgovoru Trumpa i Cohena, koji se posljednjih mjeseci distancirao od predsjednika dok traje FBI-eva istraga o sumnjivim Cohenovim poslovima.

Savezni tužitelji u New Yorku istražuju Cohena zbog porezne utaje i prevare banke, kao i za moguće kršenje zakona o financiranju predizborne kampanje.

Ako je McDougal isplaćena novcem iz kampanje, to bi značilo kršenje saveznog zakona o izborima, upozoravaju pravni stručnjaci.

Afera nakon rođenja sina

McDougal je rekla da se s Trumpom upustila u ljubavnu vezu 2006., nedugo nakon što je njegova supruga Melania rodila njihova sina Barona.

McDougal je krajem predizborne kampanje priču prodala listu The National Enquirer za 150.000 dolara, ali je tabloid u vlasništvu Trumpova prijatelja nikada nije objavio, objavio je u petak New York Times.

Trump je upleten u još jedan sličan skandal, onaj u kojem je striptizeta Stormy Daniels, pravim imenom Stephanie Clifford, želi sudskim putem poništiti sporazum iz 2016. prema kojem je za šutnju o seksu s Trumpom 2006. dobila 130.000 dolara.

Trump niječe vezu s McDougal, kao i to da je ikada imao spolni odnos s Daniels.