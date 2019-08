TRUMP IZOSTAO S G7 SUSRETA NA TEMU KLIME PA ISPALIO: ‘Neću ugroziti bogatstvo američke energetike zbog snova i vjetroelektrana’

Trumpova vlada je ukinula ekološke mjere koje je uveo njegov prethodnik Barack Obama, te je ublažio zakone o zaštiti ugroženih vrsta

Američki predsjednik Donald Trump, odgovarajući na pitanje o klimatskim promjenama nakon što je izostao sa susreta G7 na tu temu, upozorio je u ponedjeljak kako se američko bogatstvo temelji na energetici i kako neće to ugroziti zbog snova i vjetroelektrana.

Trump, koji je 2017. povukao SAD iz Pariškog sporazuma o klimi, ranije je globalno zagrijavanje proglasio “prijevarom”. Pariški sporazum je 2015. potpisalo gotovo 200 država.

“Vjerujem da Sjedinjene Države imaju ogromno bogatstvo. Nalazi se ispod naših nogu. Postigao sam da to bogatstvo oživi… sada smo proizvođač energije broj jedan na svijetu, a uskoro ćemo biti daleko ispred svih”, kazao je Trump na završnj konferenciji summita G7 u francuskom Biarritzu.

“Neću izgubiti to bogatstvo, neću ga izgubiti zbog snova, zbog vjetroelektrana koje, iskreno, ne rade baš najbolje”, dodao je američki čelnik.

Ukinuo ekološke mjere koje je uveo Obama

Trumpova vlada je ukinula ekološke mjere koje je uveo njegov prethodnik Barack Obama, te je ublažio zakone o zaštiti ugroženih vrsta.

Republikanski predsjednik u Biarritzu nije sudjelovao na susretu na temu klimatskih promjena i bioraznolikosti. U to je vrijeme imao bilateralne susrete s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i indijskim premijerom Narendrom Modijem.

Čelnici G7 su raspravljali o požarima u Amazoni, pa su se dogovorili da će na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda idući mjesec lansirati inicijativu za tu prašumu.

Trump se na konferenciji nazvao zaštitnikom prirode i dodao kako je tijekom karijere prodaje nekretnina potpisao velik broj procjena o utjecaju na okoliš.

“Želim najčišću vodu na Zemlji. Želim najčišći zrak na Zemlji. I to je to što radimo. I ja sam zaštitnik okoliša, brojni ljudi to ne shvaćaju. Potpisao sam više procjena o utjecaju na okolišu nego bilo tko tko je bio predsjednik. I mislim da znam više o okolišu od većine ljudi”, zaključio je američki predsjednik.