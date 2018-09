TRUMP IMA RJEŠENJE ZA IZRAELSKO-PALESTINSKI SUKOB: ‘Sviđa mi se rješenje dviju država, za mene je to OK’

Iako je američki predsjednik dao podršku mirovnom planu i rješenju dvije države, njegov potez premještanje veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem doveo je do pogoršanja odnosa s Palestinom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu kako želi da rješenje izraelsko-palestinskog sukoba budu dvije države, što je dosad najjasniji izraz potpore njegove administracije takvu ishodu.

Trumpova administracija rekla je u prošlosti da će podržati rješenje dviju država budu li za takvo rješenje obje strane. Trump je također rekao na sastanku s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Općoj skupštini UN-a da želi predstaviti mirovni plan za dva do tri mjeseca.

“Sviđa mi se rješenje dviju država. Mislim da će to najbolje funkcionirati … Imam takav osjećaj”, kazao je Trump.

“Ako su oni sretni i ja sam”

Netanyahu je rekao da svaka buduća palestinska država mora biti demilitarizirana te mora priznati Izrael kao državu židovskog naroda – uvjeti za koje Palestinci kažu da pokazuju kako nije iskren u pogledu stvaranja mira. Arapski saveznici SAD-a snažni su zagovornici rješenja dviju država.

Trump je rekao na konferenciji u New Yorku kasnije u srijedu da će biti otvoren za rješenje jedne države ako će to preferirati same strane, stajalište koje je prije zagovarao.

“Ako Izraelci i Palestinci žele jednu državu, za mene je to OK. Ako žele dvije države, za mene je to OK”, rekao je. “Ako su oni sretni, i ja sam”.

“Konačni dogovor”

Sumnje su se pojavile u pogledu toga može li Trumpova administracija osigurati ono što je on nazvao “konačnim dogovorom” nakon prosinca, kad je američki predsjednik priznao Jeruzalem kao izraelski glavni grad te ondje preselio američko veleposlanstvo. Trump je rekao kako je to “njegov san” da osigura sporazum prije kraja svojeg mandata početkom 2021.

“Ne želim to raditi u svojem drugom mandatu. Druge stvari ćemo raditi u mom drugom mandatu”, dodao je.”Mislim da je postignut velik napredak”, zaključio je Trump.

Netanyahu je rekao nakon sastanka s Trumpom da “nije iznenađen” opredjeljenjem američkog predsjednika za rješenje dviju država u svrhu mira s Palestincima, navode izraelski mediji.

Glavni grad

Jeruzalem je jedno od velikih problema izraelsko-palestinskog sukoba. Obje strane tvrde da je to njihov glavni grad. Trumpov korak ogorčio je Palestince, koji otad bojkotiraju mirovne napore Washingtona koje vodi Trumpov zet i savjetnik Jared Kushner. Palestinci žele uspostaviti državu na Zapadnoj obali, u Pojasu Gaze i Istočnom Jeruzalemu. Izrael je ta područja zauzeo u ratu na Bliskom istoku 1967. te pripojio Istočni Jeruzalem, a taj korak nije međunarodno priznat.

Palestinski ministar vanjskih poslova Rijad al Maliki rekao je da Trumpova predanost rješenju dviju država nije dostatna.

“On to mora jasno izreći … dvije države (temeljene na granicama iz 1967.) da je Istočni Jeruzalem okupirani grad. Ta pitanja nama su jako važna te se jedino tako može krenuti naprijed”, kazao je Maliki u New Yorku nakon sastanka predstavnika desetaka zemalja na margini godišnjeg okupljanja svjetskih čelnika.

‘Izrael je dobio tu najvažniju kartu’

Američki dužnosnici tom sastanku nisu prisustvovali. Upitan hoće li se angažirati sa SAD-om kad on objavi svoj mirovni plan, Maliki je odgovorio: “Ne, nimalo”.

“Tako dugo dok se drži svoje odluke o Jeruzalemu, o naseljima i o veleposlanstvu, nema govora o tome”.

Upitan od čega bi Izrael trebao odustati u zamjenu za preseljenje veleposlanstva u Jeruzalem, Trump je odgovorio: “Vjerojatno sam iskoristio najvažniju kartu. I očigledno moramo napraviti pošten dogovor, moramo nešto učiniti. Dogovori moraju biti dobri objema stranama … Izrael je dobio tu najvažniju kartu”, ustvrdio je Trump.