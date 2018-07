TRUMP I PUTIN RJEŠAVAJU VELIKO BALKANSKO PITANJE? ‘Europa nema ni snage ni volje, a njih dvojica to mogu učiniti za minutu’

Dvojica lidera na dnevnom redu imat će mnogo važnije teme od Kosova, no beogradski diplomati vjeruju da je Trumpu i Putinu dovoljna i minuta odnosno nekoliko rečenica da se pitanje Kosova – iz srpske perspektive – pomakne s mrtve točke

Američki i ruski predsjednik, Donald Trump i Vladimir Putin, susrest će se 16. srpnja u Helsinkiju, a na dnevnom redu njihovog sastanka moglo bi se naći i pitanje Kosova, doznaje beogradski Blic.

“Europa nema ni snage, ni volje, ni mogućnosti natjerati Albance da učine nešto. Zato je ideja da se o ovom suštinski važnom pitanju za nas dogovore Putin i Trump, pa da to potom prihvati i Europa kao konačno. Sve oči usmjerene su na sastanak u Helsinkiju”, kazao je Blicu neimenovani izvor iz diplomatskih krugova Srbije.

“Uzalud opcije koje nudi Europska unija”

Dvojica lidera na dnevnom redu imat će mnogo važnije teme od Kosova, no beogradski diplomati vjeruju da je Trumpu i Putinu dovoljna i minuta odnosno nekoliko rečenica da se pitanje Kosova – iz srpske perspektive – pomakne s mrtve točke.

“Trump i Putin odlučit će do kraja godine o Kosovu i Metohiji. To je ozbiljna šansa da se dođe do rješenja. Uzalud opcije koje nudi EU kada nijedna od strana na njih ne pristaje”, dodao je isti neimenovani diplomat.

Doznaje se da je u tom smislu prošloga tjedna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić telefonski razgovarao s Johnom Boltonom, Trumpovim savjetnikom za nacionalnu sigurnost. Bolton je, inače, vrsni poznavatelj prilika na Balkanu, a neslužbeno se doznaje da je Vučić od njega zatražio pomoć oko kosovskog problema. Vučić je, navodno, u strahu od mogućeg izbijanja oružanog sukoba na sjeveru Kosova gdje je velika srpska zajednica.

“Ni Beograd ni Priština neće dobiti sve što žele”

“Povjerenje je nestalo, Vučić Albancima ništa ne vjeruje, a ni sve bolja opremljenost Vojske Srbije ne koristi mnogo jer bi svaki sukob značio kraj našeg ekonomskog napretka i europskog puta, čega je i Vučić svjestan”, kazao je sugovornik Blica iz diplomatskih krugova dodavši da srpski predsjednik drži da je pitanje Kosova državni problem broj jedan za koji treba naći rješenje.

Američki veleposlanik u Srbiji Kyle Scott izjavio je, pak, da bi dijalog Beograda i Prištine trebao postati intenzivniji te je izrazio nadu da će kompromis biti postignut možda već i ove godine. Scott je u izjavi Radioteleviziji Srbije kazao kako je jasno da ni Beograd ni Priština neće dobiti sve što žele pa je stoga važan dijalog koji Beograd i Priština vode posredstvom Bruxellesa.

