I Facebook je jasno pokazao što misli o njegovim statusima

Donald Trump i dalje ne priznaje poraz. Za razliku od objavana Twitteru, gdje mahom objavljuje potpuno lažne tvrdnje, na Facebooku je objavio nešto umjereniji status, kojeg pripisuje Jonathanu Turleyu, profesoru sa sveučilišta George Washington. Ukratko, tvrdi kako se glasovi tek verificiraju te da postoje niz navoda o izbornim nepravilnostima.

„Trebali bi pogledati glasove. Tek počinje faza tabulacije. Trebamo sagledati ove optužbe. Vidimo niz tvrdnji o izbornim prijevarama. U ovoj zemlji, imam povijest izbornih problema. U Pennslyvaniji je odlukom Vrhovnog suda naloženo da se odvoje glasovi koji su prostigli nakon zakonskog roka. To je zahtijevalo intervenciju vrhovnog suca Alitoa. To je velik broj glasova. Kada se govori i sustavnim problemima, to je kako bi se ti glasovi potvrdili, jer ako postoji problem s njima, to bi obziljno utjelcalo na ishod cijelih izbora. A ono što me brine je to što smo imali stotinu milijuna glasova pristiglih poštom u gradovima poput Philadephije i Detroita koji imaju niz problema (da se blago izrazim) s izborima“. Jonathan Turley, stoji u statusu.

Ubrzo potom je objavio status u kojem izravno tvrdi da su izbori ukradeni. Taj statust pripisuje Newtu Gingrichu, republikancu koji bezrezervno podržava Trumoa-

„Vjerujemo da su ti ljudi lopovi. Mašinerija velikih gradova je pokvarena. Ovo su pokradeni izbori. Najbolje anketne kuće Velike Britanije pisali su ovoga jutra kako su ovo očito pokradeni izbori. Nezamislivo je da je Biden pretekao Obamu u nekim od ovih država. Tamo gdje je bilo važno, ukrali su što su morali ukrasti“.

Uz oba statusa, Facebook je prikaćio obavijest ako je Joe Biden projicirani pobjednik.

Isto je ponovio i na Twitteru, a i ta društvena mreža upozorava korisnike “Ova tvrdnja o izbornoj prijevari je dvojbena”.