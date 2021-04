TRUMP DOŠAO NA INGENIOZONU IDEJU: ‘Cjepivo protiv koronavirusa trebalo bi nazvati po meni’

Na večeri održanoj za donatore Republikanske stranke u odmaralištu Mar-a-Lago, koje je ujedno i odmaralište Donalda Trumpa, bivši američki predsjednik tvrdio je da bi se cjepivo protiv koronavirusa trebalo nazvati prema njemu (engl. “Trumpcine”), piše Independent.

Stotine donatora Republikanske strane okupile su se ovog vikenda u Trumpovom odmaralištu na Floridi kako bi razgovarali o budućnosti stranke. Tijekom svog govora, Trump je rekao da bi se cjepivo protiv koronavirusa trebalo nazvati “Trumpcine”, prema izvještajima CNN-a i Washington Posta.

Trump said everyone should be calling it the “Trumpcine” (instead of vaccine) and deemed Mitch McConnell a “dumb son of a bitch” during his RNC remarks at Mar-a-Lago tonight, per person in the room.

— Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) April 11, 2021