TRUMP DOBIO I PRVU ČESTITKU NA IZBORNOJ POBJEDI: Na Twitteru mu se javio naš susjed kojeg zbog toga baš i ne vole

Iako je ishod američkih predsjedničkih izbora potpuno neizvjestan, kao i to kada ćemo doznati pobjednika, slovenski premijer Janez Janša odlučio je putem Twittera čestitati Donaldu Trumpu na pobjedi, koju je ovaj samoinicijativno proglasio i prije negoli su zbrojeni svi glasovi.

“Prilično je jasno da je američki narod izabrao Donalda Trumpa i Mikea Pencea za još četiri godine. Što više odgađanja i negiranja činjenica od mainstream medija, veća će biti konačna pobjeda za predsjednika. Čestitke Republikanskoj stranci za jake rezultate širom SAD-a”, napisao je Janša na engleskom jeziku, priloživši fotografije privremenih rezultata u nekoliko američkih saveznih država.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020