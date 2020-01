TRUMP ČESTITAO KIMU ROĐENDAN: Sjeverna Koreja: ‘Mi smo prevareni od SAD-a, pregovori su za nas gubitak vremena’

Trump čestitao rođendan sjevernokorejskom vođi Kim Jong Unu, no od daljnjih pregovora neće biti ništa

Sjeverna Koreja primila je rođendansku čestitku američkoga predsjednika Donalda Trumpa vođi Kim Jong Unu, no ne vraća se pregovorima, prema izjavi što ju prenosi danas državna novinska agencija KCNA. Premda bi se Trump i mogao osobno sviđati Kimu, on ne vodi svoju zemlju na temelju osobnih osjećaja, rekao je Kim Kye Gwan, savjetnik u sjevernokorejskome ministarstvu vanjskih poslova.

“Unatoč dobrim odnosima između dvojice vođa, SAD griješi kad očekuje povratak pregovorima”, istaknuo je. “Premda predsjednik Kim Jong Un osobno gaji dobre osjećaje prema predsjedniku Trumpu, oni su, u pravom smislu riječi, ‘osobni'”, dodao je. “Mi smo prevareni od Sjedinjenih Država, uhvaćeni smo u dijalog s njima dulje od godinu i pol dana, i to je za nas gubitak vremena”, nastavio je.

Ne odustaju od nuklearnih pogona

Sjeverna Koreja neće raspravljati o prijedlozima poput onih koje je Trump iznio na prošlom samitu s Kim Jong Unom u Hanoiju u veljači 2019., rekao je savjetnik. Sjeverna Koreja neće odustati od svojih nuklearnih pogona radi parcijalnog ublažavanja sankcija, a pregovorima će se samo vratiti kad SAD napravi ustupke”, dodao je.

“Ponovno otvaranje dijaloga između DPRK i SAD-a moglo bi biti moguće samo pod uvjetom da SAD apsolutno poštuje sporazum, no znamo da za to nije spreman niti to može”, rekao je. Južna Koreja ne bi trebala intervenirati u odnose dviju Koreja dok traži “da igra posredničku ulogu”, kazao je.

U petak, južnokorejski dužnosnik rekao je da je Trump tražio Južnokorejce da prenesu rođendansku čestitku Sjevernoj Koreji.

